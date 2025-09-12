Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp 10 không được bỏ sót được Luật Đất đai sửa đổi

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp 10 không được bỏ sót Luật Đất đai sửa đổi 12/09/2025 19:36

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý kỳ họp 10 không được bỏ sót Luật Đất đai sửa đổi, nếu không thông qua được luật này sẽ rất khó khăn trong triển khai, thực hiện chính quyền hai cấp...

Chiều 12-9, tại Phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo trước đó về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Tùng, cho biết Kỳ họp 10 dự kiến có tổng thời gian làm việc là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH hai phương án bố trí thời gian.

Cụ thể, với phương án 1, kỳ họp tiến hành theo hai đợt với thời gian nghỉ giữa hai đợt là 8 ngày. Đợt 1 là 28 ngày (từ thứ Hai ngày 20-10 đến hết thứ Bảy ngày 22-11); đợt 2 là 14 ngày (từ thứ Hai ngày 1-12 đến hết thứ Năm ngày 18-12; dự phòng ngày 19-12).

Phương án 2, QH họp liên tục để Kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12-12; dự phòng ngày 13-12).

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn. Ảnh: QH

Nội dung rất nhiều, áp lực rất lớn

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, bày tỏ thống nhất với phương án họp liên tục không nghỉ giữa kỳ, một số ngày thứ bảy mà chưa bố trí được thì bố trí luôn để tạo điều kiện hoàn thành sớm kỳ họp này.

“Kỳ họp này nội dung rất nhiều, áp lực công việc rất lớn nên thống nhất phương án họp luôn không nghỉ giữa kỳ và bố trí luôn ngày thứ bảy” – ông Lâm Văn Mẫn nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho hay Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua 43 dự án luật, nghị quyết. Trong đó, riêng Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phụ trách 15 dự án luật, chiếm hơn 1/3 của tổng số các văn bản dự án luật, nghị quyết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa. Ảnh: QH

Theo bà Hoa, các dự án luật bây giờ hầu hết trình và thông qua tại một kỳ họp, đòi hỏi các cơ quan chủ trì chỉnh lý, tiếp thu phải có ý kiến, phải có thời gian, ít nhất là thời gian vật chất. Nêu ý kiến cá nhân, bà Hoa đề nghị vẫn nên tổ chức hai đợt, để có thời gian giữa hai đợt chỉnh lý dự án luật.

“Trong số 15 dự án luật mà Ủy ban Pháp luật Tư pháp được giao, Ủy ban đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9/15 dự án luật, đối với ba dự án luật khác hiện vẫn chưa nhận được hồ sơ” – bà Phương Hoa nói thêm.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Kỳ họp thứ 10, Ủy ban được giao nhiệm vụ chủ trì 34 nội dung, trong đó có 15 hồ sơ luật.

“Với 34 nội dung này, đến giờ này, chúng tôi chỉ nhận được 5 hồ sơ, còn lại 29 nội dung chưa có hồ sơ. Trong tháng 9 này, Ủy ban sẽ trình Thường vụ Quốc hội bảy nội dung, như vậy dồn vào tháng 10 để trình Quốc hội, thời gian rất gấp” – ông Mãi nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, kỳ này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra nhiều hồ sơ rất lớn, như dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 2025-2026 và 5 năm (2021-2025), kế hoạch năm năm (2026-2030), báo cáo ngân sách nhà nước, đầu tư công...

“Chúng tôi đề nghị phải có một sự phối hợp rất nhịp nhàng, rất chủ động từ các cơ quan” - ông Phan Văn Mãi nói và nhấn mạnh Ủy ban rất phối hợp với các cơ quan soạn thảo. Tuy nhiên, một số đầu mối bộ, ngành có sự thận trọng nhất định, khi chưa xin được ý kiến của Chính phủ là không gửi hồ sơ.

“Như vậy rất khó. Tôi đề nghị phải phối hợp từ sớm, từ xa và chấp nhận những hồ sơ chưa chính thức, sau đó, khi chính thức có điều chỉnh thì bổ sung phần điều chỉnh đó để kịp tiến độ” – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu quan điểm.

Ông Phan Văn Mãi cho rằng những nội dung liên quan tới nhiều ngành, như quy hoạch, đất đai… thì cần có một Phó Thủ tướng, thậm chí là Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo để thống nhất. “Những nội dung chưa thật sự cấp thiết thì cũng phải kiên quyết để lại khóa sau” - ông Mãi nói thêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Các cơ quan đã phải làm ngày làm đêm, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật...

Phát biểu sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đánh giá phần nội dung hết sức quan trọng nhưng hồ sơ tài liệu thiếu quá nhiều, chẳng hạn như Luật Đất đai. Theo ông, vấn đề mấu chốt là phải khẩn trương hoàn chỉnh các yêu cầu về các dự thảo luật và các báo cáo kinh tế- xã hội, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải phối hợp chặt chẽ với nhau.

Thậm chí, có dự thảo thì cũng chủ động chuyển sang cơ quan thẩm tra, không chờ đóng dấu đỏ, tất nhiên dự thảo phải tương đối thống nhất…

Kết luận phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết còn 38 ngày nữa là khai mạc Kỳ họp thứ 10. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ ngành… đã vào cuộc hết sức quyết liệt. Thậm chí có những thứ Bảy, Chủ nhật, Thủ tướng vẫn họp để thông qua dự thảo các luật, các nghị quyết…

"Kỳ này không bỏ sót được Luật Đất đai sửa đổi, vì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến rồi. Trước đây các đồng chí nói khó chưa xin ý kiến Trung ương, bây giờ Trung ương cho ý kiến rồi, Trung ương cho ý kiến gì thì chúng ta làm, tháo gỡ cái đó, đừng vượt xa nữa, vượt xa nữa là xa đà" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Ủy ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Đất đai, Luật Quy hoạch. Bởi nếu Kỳ họp thứ 10 không thông qua được hai luật này thì sẽ rất khó khăn trong triển khai, thực hiện chính quyền hai cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Về phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, ông Trần Thanh Mẫn nói đa số Thường vụ Quốc hội, cả Chính phủ đồng tình phương án hai là làm xuyên suốt.

Nêu lý do, Chủ tịch Quốc hội cho hay công việc từ nay tới cuối năm được tính bằng giờ, bằng ngày nên không thể cho phép chúng ta nghỉ…

“Quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, các đồng chí phải làm cả ban đêm, thậm chí tới 2-3 giờ sáng, kể cả ngày Chủ nhật nhằm đạt được kết quả cao nhất. Bên Chính phủ cũng vậy” - Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thêm và nhấn mạnh phải phối hợp, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành khối lượng công việc Kỳ họp thứ 10 này một cách trọn vẹn nhất.