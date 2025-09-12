Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang hội kiến Toàn quyền Australia và Phu quân 12/09/2025 15:17

(PLO)- Trao đổi với Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia.

Trưa 12-9, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, có buổi hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia và ông Simeon Beckett, Phu quân Toàn quyền.

Chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến TP.HCM nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Toàn cảnh buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mở đầu buổi hội kiến, ông Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM của Toàn quyền Australia và Phu quân. Theo ông, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Australia, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia.

Ông Trần Lưu Quang cũng chúc mừng thành công của các cuộc hội kiến, hội đàm hiệu quả của bà Toàn quyền Australia với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội. Ông nhấn mạnh TP.HCM với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hiệu quả giúp TP tiếp tục phát triển năng động trong tương lai.

Theo ông, TP.HCM hiện nay sau khi hợp nhất cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương sẽ càng có thêm nhiều dư địa để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia.

Ông Trần Lưu Quang cũng khẳng định TP.HCM hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, TP sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia, trước mắt là với năm bang của Australia đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM. Từ đó, góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Australia.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà lưu niệm của TP.HCM đến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia, chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ, năng động và những đóng góp quan trọng của TP.HCM đối với sự thành công trong phát triển của Việt Nam.

Bà Sam Mostyn cũng chia sẻ thêm với lãnh đạo TP.HCM về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam cùng các kế hoạch phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước và khẳng định Australia luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà lưu niệm của TP.HCM đến ông Simeon Beckett, Phu quân Toàn quyền. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cũng đánh giá cao tiềm năng, sự phát triển năng động của TP.HCM; bày tỏ mong muốn TP tiếp tục giữ vững được nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Australia.

Australia mong muốn tiếp tục tiếp nhận các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề để khi trở về trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước...