Toàn quyền Australia và Phu quân sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam 05/09/2025 20:06

(PLO)- Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12-9-2025.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Australia, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12-9-2025.

Trong thư mừng Quốc khánh Việt Nam gửi đến Chủ tịch nước Lương Cường, Toàn quyền Australia Samantha Mostyn khẳng định Australia và Việt Nam là những đối tác bền vững, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được thăm và chứng kiến sự phát triển của Việt Nam thời gian qua.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3-2024 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực mới giàu tiềm năng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp. Hai nước chia sẻ tầm nhìn, quan điểm tương đồng đối với nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu; hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng và giao lưu nhân dân được triển khai thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Nổi bật gần đây là việc hai nước tiến hành Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 và Đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng lần thứ nhất (tháng 10-2024). Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 14,1 tỉ USD; Australia tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư quan trọng của Việt Nam với 660 dự án trị giá 2,05 tỉ USD.

Hai nước tích cực triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES), hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 20 tỉ trong năm 2025 và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới.