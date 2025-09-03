Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và nhiều nước chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam 03/09/2025 20:43

(PLO)- Lãnh đạo các nước đã có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), lãnh đạo các nước Đại Hàn Dân quốc, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, New Zealand, Australia, Cộng hòa Pháp và Tổng thư ký ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Philippines, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Singapore, Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, đã có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hàn Quốc

Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong điện, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ tin tưởng trên cơ sở niềm tin vững chắc và tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa lên một mức mới trong thời gian tới.

Hoa Kỳ

Thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Marco Rubio gửi thông điệp với lời chúc chân thành và nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Trong thông điệp, Ngoại trưởng Rubio đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực, ngày càng đóng vai trò đi đầu trong xử lý các thách thức chung toàn cầu.

Trong bối cảnh năm 2025 cũng là mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ tự hào về những tiến triển đạt được trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ nhằm thúc đẩy hoà bình, thịnh vượng và an ninh của nhân dân hai nước cũng như ở khu vực.

Nhật Bản

Chủ tịch Đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường; Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong các thư và điện mừng, Lãnh đạo Đảng cầm quyền, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản bày tỏ kính trọng sâu sắc đối với những đóng góp hết mình của các lãnh đạo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoan nghênh công cuộc cải cách hướng tới kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Các nhà Lãnh đạo Nhật Bản vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trở thành hai đối tác không thể thay thế; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng, hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân...

Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đã gửi điện mừng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

New Zealand

Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong các thư mừng, các Lãnh đạo New Zealand nhấn mạnh cột mốc kỷ niệm ngày 2-9 năm nay là minh chứng cho hành trình phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam trong suốt tám thập kỷ qua. Những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng quốc tế.

Các Lãnh đạo New Zealand cho biết năm 2025 cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ song phương Việt Nam – New Zealand khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Các Lãnh đạo New Zealand bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở tình hữu nghị bền chặt, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung giữa hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương.

Australia

Toàn quyền Australia Samantha Mostyn đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư, Toàn quyền Australia nhấn mạnh đây là “cột mốc đánh dấu tám thập kỷ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần đổi mới sáng tạo vượt bậc và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam”; khẳng định, Australia và Việt Nam là những đối tác bền vững, quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược; hai bên đang tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn và cam kết trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó kết nối giao lưu nhân dân là nền tảng đặc biệt quan trọng của quan hệ song phương. Toàn quyền bày tỏ mong muốn sớm được thăm và chứng kiến sự phát triển của Việt Nam thời gian qua.

Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Australia đã gửi điện mừng đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Pháp

Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Cộng hòa Pháp François Bayrou đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong thư, các Lãnh đạo Pháp nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 10-2024 đã tạo xung lực mới cho quan hệ song phương; cho biết trên nền tảng sự tin cậy đã được thiết lập, hai nước sẽ cùng xây dựng quan hệ đối tác đầy tham vọng giữa Việt Nam và Pháp, cũng như với các đối tác EU và ASEAN.

Các Lãnh đạo Pháp nhắc lại sự gắn bó chung của hai nước đối với việc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp và chủ nghĩa đa phương; tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ gần gũi với Việt Nam, đồng thời nỗ lực xây dựng “một liên minh độc lập” giữa Châu Âu và Châu Á với EU và ASEAN là trọng tâm.

Nhân dịp này, Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

ASEAN

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã gửi thư chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong thư, Tổng Thư ký ASEAN đề cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong 30 năm tham gia ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hội nhập khu vực, trong đó có những sáng kiến thiết thực về phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Tổng Thư ký nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam luôn cam kết nhất quán và đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hợp tác của ASEAN trên cả ba trụ cột Cộng đồng.

Tổng Thư ký cũng nêu bật vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và thành công, ý nghĩa của Diễn đàn Tương lai ASEAN đối với nỗ lực định hình chiến lược của ASEAN; khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước thành viên trong quá trình triển khai “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”.

Malaysia

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Quốc vương Malaysia Al-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư mừng, Lãnh đạo cấp cao Malaysia bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Malaysia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2024, mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa cả trong các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới nổi; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam trong việc hỗ trợ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025; khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam để quan hệ song phương hai nước đạt được nhiều kết quả thực chất hơn nữa, vì người dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực.

Brunei

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Quốc vương khẳng định Brunei Darussalam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao việc thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 đã mang lại kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của hai nước, mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sắp tới.

Indonesia

Tổng thống Cộng hòa Indonesia Prabowo Subianto đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong thư Tổng thống Prabowo khẳng định Indonesia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ bền chặt, không ngừng trong suốt 7 thập kỷ qua, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương thành Đối tác chiến lược toàn diện và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ thúc đẩy hợp tác chung, không chỉ vì lợi ích của hai nước mà còn đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á.

Philippines

Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Philippines Francis Escudero, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Martin Romualdez đã gửi thư chúc đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong các thư mừng, các Lãnh đạo Philippines bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết và bất khuất của nhân dân Việt Nam, cho rằng đó là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia, trong đó có Philippines; đồng thời đánh giá cao hành trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. các Lãnh đạo Philippines tái khẳng định mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa nhân dân Philippines và Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ song phương và mở rộng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thái Lan

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quyền Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Phumtham Wechayachai đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Thái Lan đánh giá cao sự kiên cường và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, giáo dục và văn hóa, vì lợi ích to lớn của hai quốc gia và nhân dân hai nước, vì sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Singapore

Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thư, Lãnh đạo Singapore đánh giá cao quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore mới thiết lập sẽ tạo nền tảng vững chắc đưa hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực của thời đại mới như an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, tín chỉ các-bon, hợp tác số và giao lưu nhân dân; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa tiếp xúc, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phối hợp chặt chẽ cả trong hợp tác song phương và đa phương vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Timor Leste

Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Timor Leste José Ramos-Horta đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư, Tổng thống đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, đã truyền cảm hứng cho các dân tộc trên toàn thế giới trong công cuộc bảo vệ tự do và chủ quyền quốc gia, đồng thời đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong bối cảnh Timor-Leste đang tích cực chuẩn bị gia nhập ASEAN.