Hàng ngàn người dân Tây Ninh rộn ràng xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

(PLO)-Trong mưa nhẹ, hàng ngàn người dân Tây Ninh vẫn háo hức xem bắn pháo hoa mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.
Tối 2-9, hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tại hai điểm: Phường Long An và Phường Tân Ninh.
Khoảng 18h, hàng ngàn người dân Tây Ninh đổ về hai điểm bắn pháo hoa, hòa mình trong không khí rộn ràng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hơn 20h, tại sân vận động Long An nơi diễn ra điểm bắn pháo hoa, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường Hùng Vương, Trương Định, Lê Cao Dõng, Bùi Chí Nhuận... để chờ đợi.
Dù trời có mưa nhỏ nhưng không khí vẫn náo nhiệt, từng gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo điện thoại, máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.
Tiếng cười nói, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người dân.
Khi loạt pháo hoa đầu tiên bùng sáng trên bầu trời, đám đông đồng loạt hò reo, trẻ nhỏ vỗ tay thích thú, người lớn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc này.
Nhiều bạn trẻ đã kịp lưu lại màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp với nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: HD Sắc màu pháo hoa lung linh trong thời khắc chào mừng đại lễ 80 năm ngày Quốc khánh 2-9. Sự kiện bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại Tây Ninh đã khép lại trong không khí hân hoan, để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân địa phương.