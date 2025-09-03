Hàng ngàn người dân Tây Ninh rộn ràng xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9 03/09/2025 04:16

(PLO)-Trong mưa nhẹ, hàng ngàn người dân Tây Ninh vẫn háo hức xem bắn pháo hoa mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Tối 2-9, hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tại hai điểm: Phường Long An và Phường Tân Ninh.

Video: Hàng ngàn người dân Tây Ninh rộn ràng xem bắn pháo hoa Quốc khánh 2-9

Khoảng 18h, hàng ngàn người dân Tây Ninh đổ về hai điểm bắn pháo hoa, hòa mình trong không khí rộn ràng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khoảng 20h, hàng ngàn người tập trung xung quanh Sân vận động Long An để xem bắn pháo hoa. Ảnh: HD

Hơn 20h, tại sân vận động Long An nơi diễn ra điểm bắn pháo hoa, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường Hùng Vương, Trương Định, Lê Cao Dõng, Bùi Chí Nhuận... để chờ đợi.

Nhiều gia đình dắt theo trẻ em tranh thủ đến sớm chọn nơi để xem bắn pháo hoa. Ảnh: HD

Dù trời có mưa nhỏ nhưng không khí vẫn náo nhiệt, từng gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo điện thoại, máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Tiếng cười nói, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người dân.

Nhiều gia đình tìm các quán cà phê gần sân vận động để xem bắn pháo hoa. Ảnh: HD

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng giao thông để người dân đến nơi xem bắn pháo hoa trật tự, an toàn.

Khi loạt pháo hoa đầu tiên bùng sáng trên bầu trời, đám đông đồng loạt hò reo, trẻ nhỏ vỗ tay thích thú, người lớn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc này.

Đúng 21h, bầu trời phường Long An rực rỡ bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao thu hút hàng nghìn người dân

Nhiều em bé thích thú khi xem trình diễn bắn pháo hoa

﻿ ﻿ Nhiều bạn trẻ đã kịp lưu lại màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp với nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: HD

Sắc màu pháo hoa lung linh trong thời khắc chào mừng đại lễ 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.