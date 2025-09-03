Người dân Hà Nội đổ xô đi xem pháo hoa trong ngày Quốc khánh

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, từ 7h tối ngày Quốc khánh, các khu vực có bắn pháo hoa của Hà Nội như hồ Gươm, hồ Tây, Mỹ Đình... đã rất đông người dân đến ngắm pháo hoa.



Để chào mừng 80 năm Quốc khánh, tối 2-9, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa để phục vụ người dân.

Trong đó, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.

Để phục vụ sự kiện, Công an Hà Nội đã lập phương án chi tiết phân luồng và hướng dẫn giao thông, đảm bảo phương tiện vận chuyển pháo, thiết bị vào trận địa thuận lợi, đồng thời bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn.