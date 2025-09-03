Thời sự

Người dân Hà Nội đổ xô đi xem pháo hoa trong ngày Quốc khánh

(PLO)- Theo ghi nhận của phóng viên PLO, rất đông người dân Hà Nội cùng gia đình đổ ra đường đi ngắm pháo hoa. 
Theo ghi nhận của phóng viên PLO, từ 7h tối ngày Quốc khánh, các khu vực có bắn pháo hoa của Hà Nội như hồ Gươm, hồ Tây, Mỹ Đình... đã rất đông người dân đến ngắm pháo hoa.

HoGuom1.jpg
Khu vực phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu đông kín người từ chập tối. Ảnh: HOÀNG GIANG
HoGuom3.jpg
Nhiều em bé được bố mẹ bế đặt lên vai để giúp các bé nhìn được xa hơn. Phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) được coi là vị trí vàng để chiêm ngưỡng pháo hoa. Không gian thoáng rộng, nằm ngay bên hồ, kết hợp với nhiều nhà hàng, quán cà phê có tầm nhìn hướng mặt nước. Người dân có thể trải nghiệm vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm pháo hoa bừng sáng giữa trung tâm Thủ đô. ﻿Ảnh: HOÀNG GIANG
HoGuom4.jpg
Anh Minh và chị Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đặt bàn từ trước nhiều ngày tại một quán bar nhìn xuống Hồ Gươm để có vị trí trên cao xem pháo hoa. Anh chị trao nhau nụ hôn mừng Tết độc lập. Ảnh: HOÀNG GIANG
HoGuom5.jpg
Tại khu vực hồ Gươm, nhiều người dân tranh thủ ghi lại thời khắc pháo hoa đáng nhớ.
﻿Ảnh: HOÀNG GIANG
HoTay1.jpg
Khu vực Hồ Tây tối nay trời trong xanh, những màn pháo hoa đẹp mắt thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Ảnh: PHI HÙNG
HoTay2.jpg
Một điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại vườn hoa Lạc Long Quân, khu vực hồ Tây.
﻿Ảnh: PHI HÙNG
HoTay4.jpg
Thời tiết thuận lợi tại khu vực hồ Tây tối nay giúp việc xem pháo hoa của người dân dễ dàng, thuận lợi. Nhiều người dân reo lên thích thú khi chứng kiến những màn pháo hoa "mãn nhãn". Ảnh: PHI HÙNG
HoTay3.jpg
Pháo hoa thu hút sự quan tâm của người dân ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ.
﻿Ảnh: PHI HÙNG
HoGuom6.jpg
Để phục vụ sự kiện, Công an Hà Nội đã lập phương án chi tiết phân luồng và hướng dẫn giao thông, đảm bảo phương tiện vận chuyển pháo, thiết bị vào trận địa thuận lợi, đồng thời bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn, đảm bảo an toàn cho người dân xem pháo hoa. Ảnh: PHI HÙNG
MyDinh1.jpg
Khu vực Mỹ Đình tối nay cũng đông nghịt người dân đến xem pháo hoa. Ảnh: ĐẮC LAM
MyDinh2.jpg
Một biển người ở khu vực Mỹ Đình. Ảnh: ĐẮC LAM

Để chào mừng 80 năm Quốc khánh, tối 2-9, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa để phục vụ người dân.

Trong đó, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.

Để phục vụ sự kiện, Công an Hà Nội đã lập phương án chi tiết phân luồng và hướng dẫn giao thông, đảm bảo phương tiện vận chuyển pháo, thiết bị vào trận địa thuận lợi, đồng thời bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn.

HOÀNG GIANG - PHI HÙNG - ĐẮC LAM
