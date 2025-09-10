Toàn quyền Australia và Phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam 10/09/2025 04:56

(PLO)- Việc Toàn quyền Australia đến thăm Việt Nam góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là Australia, nước có vai trò quan trọng ở khu vực.

Chiều tối 9-9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9-2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đến sân bay quốc tế Nội Bài tối 9-9.

﻿Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Hùng Tâm.

Lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đối với Australia, chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, việc đón Toàn quyền Australia đến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là Australia, nước có vai trò quan trọng ở khu vực...

“Chuyến thăm chắc chắn sẽ góp phần không ngừng củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Cùng với đó, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục được bồi đắp” Đại sứ khẳng định.