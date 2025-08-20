Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia 20/08/2025 23:01

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ trưởng Penny Wong thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng và sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia.

Chiều 20-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.

﻿Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi đến các Lãnh đạo Australia và một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Anthony Albanese về thắng lợi của Công đảng trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5-2024 vừa qua; bày tỏ mong muốn sớm đón Thủ tướng Albanese thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia trên hầu hết các lĩnh vực. Hai nước đã và đang thực hiện đúng tiến độ các dự án, hoạt động hợp tác đề ra tại Chương trình hành động.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức tăng trưởng ổn định, đạt hơn 14 tỉ USD năm 2024; hai bên cũng đã tích cực mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của nhau. Theo đó, quả chanh leo của Việt Nam đã lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia và quả mận Australia đã có mặt tại thị trường Việt Nam; vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 3 tỉ USD.

Thủ tướng đánh giá cao việc Australia tăng mức ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, định kỳ tổ chức các cơ chế đối thoại, tham vấn, góp phần không ngừng gia tăng hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị.

Đồng thời, tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, sớm đạt mục tiêu 20 tỉ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho Việt Nam.

Ông cũng chia sẻ tầm nhìn, chiến lược của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mong muốn hai bên có đột phá về hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh...

Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong chúc mừng Thủ tướng và bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam đúng dịp Việt Nam đang chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Bộ trưởng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để hai nước cùng nhìn lại lịch sử và định hình hợp tác trong tương lai; khẳng định Chính phủ Australia rất coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực cũng như quan hệ Việt Nam - Australia, mong muốn trao đổi các biện pháp để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa.

Bộ trưởng Penny Wong nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều quan điểm, tầm nhìn chung về các vấn đề song phương cũng như khu vực và quốc tế, là nền tảng để gia tăng hơn nữa hợp tác và sự ủng hộ lẫn nhau.

Cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với quan hệ Việt Nam-Australia, Bộ trưởng Penny Wong khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong đó, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh, mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án ODA và quỹ đầu tư.

Bộ trưởng Penny Wong cũng cam kết tăng cường phối hợp giữa hai nước, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế ở khu vực, đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.