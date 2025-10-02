Thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024: 75% hay 85% là ngưỡng đồng thuận hợp lý? 02/10/2025 10:41

(PLO)- Dự thảo Nghị quyết thi hành Luật Đất đai 2024 đưa ra hai phương án tỉ lệ đồng thuận 75% hoặc 85%, trong đó cơ quan soạn thảo nghiêng về phương án 75%.

Trong dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đưa ra hai phương án về tỉ lệ đồng thuận khi thu hồi đất để triển khai dự án theo cơ chế thương lượng.

Cụ thể, nếu nhà đầu tư đạt thỏa thuận từ 75% hoặc 85% số hộ dân và diện tích đất thì HĐND cấp tỉnh có thể quyết định để Nhà nước thu hồi phần còn lại giao cho chủ đầu tư.

Bộ NN&MT đưa ra hai phương án về tỉ lệ đồng thuận khi thu hồi đất để triển khai dự án theo cơ chế thương lượng. Ảnh minh họa: NGUYỄN HINH

So với dự thảo trước chỉ dừng ở mức 75%, lần này phương án 85% được bổ sung, thể hiện bước đi thận trọng hơn nhằm hạn chế khiếu kiện, bảo đảm quyền lợi nhóm hộ dân chưa đồng thuận.

Tuy nhiên, mức này lại bộc lộ hạn chế về tính khả thi, đặc biệt với các dự án lớn có hàng trăm hộ dân.

Thực tế nhiều dự án cho thấy chỉ một số ít hộ không đồng ý cũng có thể khiến quá trình giải phóng mặt bằng đình trệ nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và làm chậm tiến độ phát triển.

Trong khi đó, ngưỡng 75% tạo điều kiện để Nhà nước can thiệp sớm, tháo gỡ ách tắc, đồng thời đã thống nhất với các quy định khác về bồi thường, tái định cư.

Vấn đề quan trọng không nằm ở con số tuyệt đối mà ở cơ chế bồi thường và tái định cư minh bạch, bảo đảm người dân chưa đồng thuận vẫn nhận được mức đền bù công bằng, ngang bằng hoặc cao hơn so với mặt bằng chung.

Vì vậy, phương án 85% mang tính an toàn pháp lý nhưng khó thực hiện, trong khi 75% cùng chính sách bồi thường chặt chẽ sẽ khả thi và cân bằng hơn giữa lợi ích phát triển dự án và quyền lợi người dân.