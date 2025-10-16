Đồng Nai chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng 16/10/2025 15:16

Ngày 16-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, qua rà soát kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia và quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức có quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính đất đai và xây dựng chưa đảm bảo quy định, dẫn đến mất điểm, giảm điểm ở các chỉ số.

Người dân đến làm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai - môi trường tại Một cửa UBND phường Trảng Dài (Đồng Nai). Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thể, tổng số hồ sơ lĩnh vực đất đai cấp xã phát sinh từ ngày 1-7 đến ngày 6-10 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 9.230 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã trả kết quả và có kết quả là 2.699, số hồ sơ trễ hạn là 483. Hồ sơ đang xử lý là 6.531, nhưng số hồ sơ trễ hạn là 268 .

Đáng chú ý, hồ sơ ngành xây dựng trên địa bàn là 1.829, trong đó hồ sơ đã trả kết quả và có kết quả là 1.582, trong đó số hồ sơ trễ hạn là 65. Hồ sơ đang xử lý là 247, trong đó số hồ sơ trễ hạn là 2.

Ngoài ra, qua kiểm tra chi tiết một số hồ sơ phát hiện các sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ như việc lựa chọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa đảm bảo theo quy định.

Cùng với đó, hồ sơ có kết quả xử lý nhưng không gắn kết quả xử lý trên hệ thống; không trùng khớp giữa ngày trả kết quả. Một số hồ sơ thời gian hiển thị trên hệ thống được tiếp nhận và xử lý sau ngày ghi trên kết quả tại tài liệu kết quả đính kèm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng rà soát, chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của ngành đảm bảo tuân thủ đúng.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát quy trình nội bộ, điện tử và tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, không bị gián đoạn.

Tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, hạn chế thấp nhất việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp bị quá hạn.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quản lý, trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính.