Đồng Nai: 11 xã, phường có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn cao 12/09/2025 13:08

(PLO)- Hiện nay có 11 xã, phường có tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn cao, chưa đạt so với mục tiêu trong kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bí thư, Chủ tịch UBND 11 xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc cần tập trung rà soát việc giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể 11 xã, phường gồm:Trấn Biên, Phước Tân, Xuân Quế, Nam Cát Tiên, Đak Lua, Xuân Đường, Bàu Hàm, Xuân Định, Dầu Giây, Sông Ray và Long Phước.

Theo đó, số liệu thống kê trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (iGate) từ ngày 1-7 đến ngày 5-9 thì hiện nay có 11/95 địa phương xã phường có tỉ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn cao (từ 3,15% đến 9,48%) chưa đạt so với mục tiêu của kế hoạch UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, xã Nam Cát Tiên trễ hạn cao nhất với 9,48%, Xuân Quế trễ hạn với 8,66%, Đak Lua trễ hạn 8,61%, phường Trấn Biên trễ hạn 3,44%, phường Phước Tân trễ hạn 4,6%...

Phường Trấn Biên là phường Trung tâm của tỉnh Đồng Nai nằm trong các địa phương có tỉ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn cao. Ảnh: VH

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt theo mục tiêu theo kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương phải tập trung khẩn trương thực hiện rà soát số lượng hồ sơ trễ hạn, xác định rõ nguyên nhân trễ hạn.

Từ đó, các địa phương đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết trong thời gian tới, đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 98% theo mục tiêu đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của địa phương bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Chủ tịch tỉnh đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND xã phường quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm việc giải quyết thủ tịch hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.