Một xã ở Đồng Nai đề xuất đơn giản hoá 47 thủ tục hành chính 14/10/2025 12:28

Ngày 14-10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Công an tỉnh, các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài Chính, Công thương, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế về việc đề xuất phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2025.

Trước đó, UBND xã Phú Lý đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xem xét đơn giản hoá thủ tục hành chính đối với 47/371 thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã vì ít hồ sơ, hồ sơ đơn giản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cần rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND xã Phú Lý về phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, tham mưu UBND tỉnh phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thủ tục hành chính nội bộ năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

1. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch với 4 thủ tục: Đăng ký lại khai sinh, Đăng ký lại khai tử, Đăng ký lại kết hôn và Đăng ký lại nuôi con nuôi đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống 3 ngày làm việc vì sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để đối chiếu nhanh, hạn chế xác minh giấy tờ, cần rút ngắn thời gian giải quyết cho công dân, tiết kiệm thời gian làm việc.

2. Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú với 6 thủ tục: Thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú để cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 7 ngày, 5 ngày xuống 2 ngày.

3. Lĩnh vực Khoa học – Công nghệ với thủ tục: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã cắt giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

4. Lĩnh vực Đất đai với 2 thủ tục: Hòa giải tranh chấp cắt giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày vì chủ yếu mang tính hành chính, không cần kéo dài quy trình.

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất cắt giảm bước cung cấp thông tin dữ liệu đất đai của cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai vì thông tin cơ sở dữ liệu đất đai đã cung cấp tài khoản cho cấp xã sẽ tự tra cứu, khai thác dữ liệu.

5. Lĩnh vực Hộ kinh doanh với 5 thủ tục: Chấm dứt hộ kinh doanh; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu; Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cắt giảm, tiết kiệm thời gian từ 3 đến 5 ngày trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

6. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật với 5 thủ tục: Cho thôi hòa giải viên; công nhận tuyên truyền viên pháp luật; cho thôi tuyên truyền viên; thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải và thủ tục công nhận hòa giải viên cắt giảm thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

7. Lĩnh vực Văn hóa – Thể thao và Du lịch với 3 thủ tục: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở; Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã cắt giảm thời gian giải quyết 7 ngày xuống 4 ngày; Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký lễ hội quy mô cấp xã cắt giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống 10 ngày.

8. Lĩnh vực Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai có 2 thủ tục: Trợ cấp tiền tuất, tai nạn giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống 20 ngày. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giảm thời gian giải quyết từ 25 ngày xuống còn 15 ngày.

9. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội có 4 thủ tục: Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân; Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đều cắt giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc.

10. Lĩnh vực Gia đình có 2 thủ tục: Thủ tục cấm tiếp xúc; hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

11. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 6 thủ tục: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội; Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm; Xác định và xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật; Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật đều giảm thời gian giải quyết từ 3 đến 5 ngày.

12. Lĩnh vực Tổ chức Hội ngành Nội vụ với 5 thủ tục: Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội; Thủ tục Cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn; Hội tự giải thể; Quỹ tự giải thể; Công nhận điều lệ đều cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 10 đến 20 ngày.