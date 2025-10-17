Đất đai bị sạt lở: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của người dân ra sao? 17/10/2025 05:47

(PLO)- Nếu đất bị cuốn trôi hoặc bị sạt lở đến mức khu vực đó không còn an toàn, theo quy định, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi, thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường và tái định cư cho người dân...

Khi thiên tai làm biến dạng thửa đất, cuốn trôi nhà cửa, quyền sử dụng đất của người dân vẫn được pháp luật bảo vệ nếu thửa đất còn thể xác định được trên bản đồ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, nếu đất bị xóa khỏi thực địa (lũ cuốn trôi, sạt lở...) pháp luật quy định thế nào, trường hợp này người dân được hỗ trợ ra sao?

Cảnh tan hoang sau khi bão lũ cuốn trôi nhà cửa ở một số địa phương. Ảnh: PLO

Luật sư Cao Nhật Anh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trường hợp đất bị cuốn trôi do thiên tai, về mặt kỹ thuật, đây là một biến động đất đai tự nhiên (sạt lở, sụt lún) làm thay đổi hiện trạng và diện tích thửa đất.

Thủ tục hành chính ban đầu là ghi nhận sự thay đổi này trên hồ sơ địa chính (bản đồ địa chính, sổ địa chính) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai 2024, việc mất đất không chỉ là một thay đổi hành chính về ranh giới mà còn kích hoạt cơ chế chính sách thu hồi đất bắt buộc.

Đây là điểm mấu chốt: Nếu đất bị cuốn trôi hoặc sạt lở đến mức khu vực đó không còn an toàn hoặc không còn khả năng tiếp tục sử dụng, đặc biệt là đe dọa đến tính mạng con người. Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo diện công ích, đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các chính sách bồi thường và tái định cư thay vì chỉ đơn thuần là mất tài sản do thiên tai.

Trường hợp bão lũ cuốn trôi cả nhà và đất, căn cứ vào Giấy chứng nhận và Hồ sơ địa chính để Nhà nước thực hiện các chính sách đối với người sử dụng đất khi Nhà nước tiến hành việc thu hồi đối với diện tích đất không còn tồn tại.

Người mất đất hoặc mất nhà và đất được trong trường hợp này sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Luật Đất đai 2024, Nghị định 88/2024/NĐ- CP.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 3 điều 82 Luật Đất đai 2024 sẽ được Nhà nước hỗ trợ theo các hình thức sau: Bồi thường về đất; Bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí đầu tư vào đất; Các khoản hỗ trợ như: Ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh, đào tạo, chuyển đổi việc làm, tái định cư…

Lưu ý các hình thức bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định chính theo phụ thuộc loại đất bị thu hồi, các loại tài sản gắn liền với đất,…

"Các quy định về quy trình thực hiện tạm cư, tái định cư còn kéo dài. Điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân, trong trường hợp căn nhà của họ bị hủy hoại do thảm họa thiên nhiên.

Do đó, cần thiết phải quy định cơ chế hỗ trợ khẩn cấp, hoặc quy trình giải quyết việc tạm cư, tái định cư trong trường hợp này phải nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tối đa quyền lợi, cuộc sống của người dân để thể hiện phần nào sự chia sẻ, quan tâm kịp thời của Nhà nước đối với sự mất mát của người dân trong trường hợp này" - luật sư nói.