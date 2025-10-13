Xót xa thầy giáo tử vong do bị điện giật khi dọn nhà sau lũ 13/10/2025 10:13

(PLO)- Thầy Nguyễn Văn Tuấn, giáo viên trường THPT Sóc Sơn không may bị điện giật trong lúc dọn nhà sau lũ, dẫn đến tử vong.

Sáng ngày 13-10, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) thông tin về việc thầy Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi), giáo viên của nhà trường, không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào hồi 4 giờ 30 phút chiều ngày 12-10, khi thầy Tuấn đang dọn dẹp nhà sau lũ tại thôn 8, xã Trung Giã - một trong những khu vực bị ngập nặng do mưa lũ. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò bàng hoàng, xót thương.

Cô NTV, đồng nghiệp tại Trường THPT Sóc Sơn, chia sẻ: "Suốt 15 năm công tác tại trường, thầy Tuấn là người tâm huyết, nhiệt tình với học sinh, thường tham gia các hoạt động ngoại khoá, xã hội rất tích cực, thầy ra đi để lại khoảng trống quá lớn".

Ngay từ đêm qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho thầy Tuấn. Lễ viếng thầy giáo trẻ diễn ra từ 7 giờ 30 sáng nay 13-10, lễ an táng vào chiều mai 14-10.

Theo báo cáo nhanh từ chính quyền xã Trung Giã và Đa Phúc, trong những ngày qua, hầu hết các trường học trên địa bàn đều bị ngập. Do mất điện kéo dài, học sinh cũng không thể học trực tuyến.

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc đi lại, sinh hoạt, đặc biệt là đến trường của học sinh gặp nhiều trở ngại. Chính quyền hai xã đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau lũ, ưu tiên chuẩn bị các điều kiện an toàn để học sinh sớm trở lại học bình thường.