Xót xa thầy giáo tử vong do bị điện giật khi dọn nhà sau lũ

Sáng ngày 13-10, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) thông tin về việc thầy Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi), giáo viên của nhà trường, không may bị điện giật dẫn đến tử vong.
Sự việc xảy ra vào hồi 4 giờ 30 phút chiều ngày 12-10, khi thầy Tuấn đang dọn dẹp nhà sau lũ tại thôn 8, xã Trung Giã - một trong những khu vực bị ngập nặng do mưa lũ. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò bàng hoàng, xót thương.
Cô NTV, đồng nghiệp tại Trường THPT Sóc Sơn, chia sẻ: "Suốt 15 năm công tác tại trường, thầy Tuấn là người tâm huyết, nhiệt tình với học sinh, thường tham gia các hoạt động ngoại khoá, xã hội rất tích cực, thầy ra đi để lại khoảng trống quá lớn".
Ngay từ đêm qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho thầy Tuấn. Lễ viếng thầy giáo trẻ diễn ra từ 7 giờ 30 sáng nay 13-10, lễ an táng vào chiều mai 14-10.
Theo báo cáo nhanh từ chính quyền xã Trung Giã và Đa Phúc, trong những ngày qua, hầu hết các trường học trên địa bàn đều bị ngập. Do mất điện kéo dài, học sinh cũng không thể học trực tuyến.
Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc đi lại, sinh hoạt, đặc biệt là đến trường của học sinh gặp nhiều trở ngại. Chính quyền hai xã đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau lũ, ưu tiên chuẩn bị các điều kiện an toàn để học sinh sớm trở lại học bình thường.
Sáng 11-10, đoàn công tác của ngành giáo dục Hà Nội do Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương dẫn đầu đã đến thăm, trao quà hỗ trợ các cơ sở giáo dục tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc - những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11 vừa qua.
40 tấn hàng hóa thiết yếu gồm sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm… được vận chuyển trực tiếp đến trao cho chính quyền hai xã và các điểm trường trên địa bàn.
Nước lũ đã rút, để lại nhiều thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là về cơ sở vật chất, môi trường học tập và an toàn cho học sinh. Một số trường bị hư hỏng bàn ghế, thiết bị dạy học; hệ thống điện chưa khôi phục hoàn toàn; lớp học vẫn còn ẩm thấp, chưa bảo đảm điều kiện học tập.
Ông Cương đề nghị chính quyền địa phương, các trường khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra an toàn điện, phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng các điều kiện để sớm đón học sinh trở lại trường.