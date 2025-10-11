Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên Nghệ An 11/10/2025 12:43

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến xã biên giới tỉnh Nghệ An dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp và có chỉ đạo biểu quan trọng.

Sáng 11-10, tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo bà con các dân tộc địa phương đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi.

Tống Bí thư Tô Lâm bắt tay các giáo viên, học sinh ở xã miền núi biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Công trình được xây dựng tại vùng biên cương, phên dậu phía Tây của Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Dự án trường được xây dựng trên diện tích 5,5 ha, với mô hình khép kín, đồng bộ, hiện đại, gồm đầy đủ các hạng mục: 45 phòng học và phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, thực hành... Trường đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của hơn 1.100 học sinh khu vực biên giới. Công trình là một trong tám điểm trường ở Nghệ An được Trung ương ưu tiên xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Việc khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đồng thời tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Chủ trương xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là quyết định đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng trường lớp không chỉ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn mà còn góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng biên.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi xem việc xây dựng trường là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; phải triển khai nhanh, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác thi công và giảng dạy sau này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi. Ảnh: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Tổng Bí thư cũng căn dặn địa phương quan tâm, vận động bà con đưa trẻ đến trường đầy đủ; dạy chữ đi đôi với dạy người, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, cùng nhau vun đắp để ngôi trường ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà cho các em học sinh vùng biên giới. Ảnh: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Tổng Bí thư mong muốn toàn hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, già làng, trưởng bản và lực lượng vũ trang cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục nơi biên giới. Với sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước, sự góp sức của nhân dân, doanh nghiệp, cá nhân và đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo nơi biên cương, Tổng Bí thư tin tưởng các trường nội trú xã sẽ được xây dựng thành công, để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển và vươn tới tương lai tươi sáng.