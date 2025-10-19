Công an tỉnh An Giang bắt 8 thanh thiếu niên giả danh công an để cướp tài sản 19/10/2025 13:05

(PLO)- Khi nhóm thanh thiếu niên đuổi kịp anh Đ, cả nhóm dùng những lời lẽ hăm dọa; đồng thời chiếm đoạt xe của Đ rồi chạy về khu dân cư Bình Long (tỉnh An Giang).

Ngày 19-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự tám thanh thiếu niên để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tám thanh thiếu niên đang bị Công an tạm giữ gồm: Phan Tấn Điền (21 tuổi); Nguyễn Hữu Khánh (20 tuổi); Nguyễn Trần Anh Tuấn (16 tuổi); Phạm Minh Nhật (20 tuổi); Đoàn Hùng Thiên (15 tuổi); Nguyễn Thái An (18 tuổi); Nguyễn Trường Sơn (19 tuổi) và Phạm Minh Phương (21 tuổi). Tất cả cùng thường trú tại TP Cần Thơ.

Từ Trái qua: Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Thái An, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Phạm Minh Phương, Phạm Minh Nhật, Phan Tấn Điền tại cơ quan Công an. Ảnh: BT

Từ trái qua: Nguyễn Trường Sơn và Đoàn Hùng Thiên tại cơ quan Công an. Ảnh: BT

Thông tin ban đầu, ngày 14-10, anh NTĐ (17 tuổi, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) đến cơ quan Công an trình báo bị một nhóm người giả danh công an chặn đường, cướp tài sản.

Cụ thể, khuya 12-10, trong lúc đang xem đua xe tại khu vực đường tránh Quốc lộ 91, anh Đ bị một nhóm người đi trên nhiều xe mô tô chặn phương tiện. Sau đó nhóm này xưng là công an, rồi yêu cầu anh Đ cho kiểm tra giấy tờ. Kế đó, nhóm này đã lấy xe mô tô của anh Đ chạy về hướng phường Châu Đốc.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nhóm người thực hiện có hành vi manh động, nguy hiểm, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Bình Mỹ và các đơn vị liên quan tiến hành truy tung nhóm gây giả danh công an này.

Sau gần hai ngày điều tra, truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã xác định và bắt giữ tám thanh thiếu niên đã gây ra vụ cướp xe, khi nhóm này đang trốn tại TP Cần Thơ.

Làm việc với Công an, bước đầu tám thanh thiếu niên khai nhận trong lúc đang đi đến Miếu Bà ở Châu Đốc, khi đi đến tuyến tránh Quốc lộ 91 thì gặp một nhóm thanh niên nẹt pô khiêu khích. Do đó, cả nhóm quay lại hướng Long Xuyên rượt nhóm đua xe để trả đũa.

Khi đến hết đoạn đường tuyến tránh Quốc lộ 91 hướng về Long Xuyên nhóm đuổi kịp anh Đ, do xe của Đ bị tắt máy. Sau đó, cả nhóm dùng những lời lẽ hăm dọa; đồng thời chiếm đoạt xe của Đ rồi chạy về khu dân cư Bình Long.

Tại đây, cả nhóm cùng nhau tháo rời những bộ phận trên xe của Đ, rồi cùng nhau chở phụ tùng về TP Cần Thơ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.