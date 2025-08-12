Thợ điện giả danh công an 'chìm' để lừa tình, lừa tiền 2 phụ nữ 12/08/2025 16:33

(PLO)- Một thợ sửa điện máy giả danh công an "chìm", lên mạng xã hội làm quen với 2 người phụ nữ trung niên rồi lừa tình, tiền.

Ngày 12-8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quang (35 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai) với mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 5-2025, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Quang. Tuy nhiên trong quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy lời khai của bị cáo có nhiều mâu thuẫn với lời khai bị hại nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại phiên toà hôm nay, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nêu bản cáo trạng. Cụ thể, năm 2022, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Văn Quang (làm nghề thợ sửa điện máy) thông qua tính năng hẹn hò của ứng dụng facebook tìm kiếm, kết bạn, tiếp cận nhiều phụ nữ để tán tỉnh yêu đương rồi lừa lấy tài tài sản.

Cụ thể, Quang kết bạn trên mạng xã hội làm quen với chị H (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Quang lấy tên giả là Chung rồi giới thiệu đang công tác tại Phòng Ma túy thuộc Công an TP Hà Nội. Quang dùng tài khoản Zalo “Cổng thông tin Bộ công an” có hình huy hiệu Công an nhân dân.

Để tạo lòng tin, Quang mua trang phục Công an nhân dân với hàm cấp bậc Thượng tá, còng số 8, bảng tên, mũ công an rồi mặc chụp hình với chị H. Người phụ nữ này tin tưởng Quang là cán bộ công an thật và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang tại toà. Ảnh: VŨ HỘI.

Biết người phụ nữ này “sập bẫy tình”, Quang tiếp tục đưa ra những thông tin gian dối để mượn tiền với lý do đi công tác, mua đất và để chuyển đơn vị công tác nhằm có công việc nhẹ nhàng hơn cũng như tính toán đến chuyện 2 người kết hôn. Tin tưởng, chị H nhiều lần đưa tiền Quang với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, Quang kết bạn, trên mạng xã hội và tiếp cận chị T (40 tuổi, ngụ TP.HCM). Cũng với “chiêu cũ”, Quang giới thiệu là Công an hình sự tại Đồng Nai.

Quang nói mình là công an chìm nên ít khi mặc đồ ngành và đang điều tra đến chuyên án ma tuý lớn. Quang chụp hình mặc trang phục công an nhân dân gửi cho chị T. Do đó, chị T tin tưởng và nảy sinh tình cảm yêu đương với Quang.

Sau đó, Quang mượn tiền nói để đi công tác tại Hà Nội vì đi làm chưa có lương, mượn tiền xây mồ mả gia đình; mượn tiền giải quyết tai nạn; mượn tiền đóng bảo hiểm xe và cho thuê.

Tin tưởng lời Quang nói là thật nên từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2024, chị Tuyền đã nhiều lần cho người yêu mượn số tiền gần 500 triệu đồng.

Đến ngày 22-4-2024, do nghi ngờ Quang không phải là công an thật nên chị H đã làm đơn tố cáo. Sau đó Quang đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Trước khi vụ án đưa ra xét xử, bị cáo Quang đã bồi thường cho chị H số tiền 200 triệu đồng đồng và bồi thường cho chị T là 250 triệu đồng và được hai chị này bãi nại về trách nhiệm dân sự.