Nữ cựu tổng giám đốc bị phạt tù chung thân vì tham ô 774 tỉ đồng 12/01/2026 20:09

Ngày 12-1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Hoàng Thị Kim Châu, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An tù chung thân về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt chung tù chung thân.

Bị cáo Hoàng Thị Kim Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An bị phạt tù chung thân. Ảnh: TN

Bản án sơ thẩm xác định: từ tháng 7-2017 đến tháng 8-2023, Châu giữ các chức vụ tổng giám đốc, sau đó là phó tổng Giám đốc Công ty Bách Đạt An, trực tiếp quản lý nguồn tiền mặt của doanh nghiệp.

Lợi dụng việc được giao quản lý tài chính, Châu nhiều lần nhận tiền dưới hình thức tạm ứng cá nhân, sau đó sử dụng vào mục đích riêng, không hoàn ứng cho công ty. Châu chiếm đoạt tổng cộng 774 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Châu sử dụng để đầu tư, mua bán hàng chục căn hộ, nhiều lô đất, các công trình thương mại tại TP Đà Nẵng, TP.HCM. Nhiều tài sản do Châu đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên.