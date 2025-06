Giả danh công an lừa 3 sinh viên trong nhà trọ 20/06/2025 11:39

(PLO)- Tuấn đến phòng trọ, giả danh là công an chiếm đoạt laptop, điện thoại của các sinh viên.

Sáng 20-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Vũ Anh Tuấn (40 tuổi, trú xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, trưa 11-6, ba sinh viên của một trường ĐH tại Nghệ An đang ở trong nhà trọ tại TP Vinh thì có một người đến giới thiệu “tôi là công an”.

Người này nói với ba sinh viên là đang tiến hành điều tra vụ án, yêu cầu 3 sinh viên giao nộp máy tính xách tay và điện thoại để phục vụ công tác điều tra.

Ba sinh viên đã giao nộp một chiếc laptop và hai điện thoại di động và người này ôm số tài sản trên rồi lên xe máy bỏ chạy.

Ba sinh viên đã trình báo sự việc lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tuấn là kẻ đã giả danh và đến ngày 16-6 thì bắt giữ Tuấn.

Tang vật công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã giả danh công an đến các phòng trọ của sinh viên, tách riêng mỗi người một phòng và yêu "giao nộp tài sản" của các sinh viên.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn có 5 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội giả danh công an đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.