Thanh niên mặc đồ giả danh công an 'lấy le' với mọi người 03/10/2025 13:00

(PLO)- Nam thanh niên ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai muốn giả danh Công an để tạo hình ảnh, “lấy le” với người đi đường.

Ngày 3-10, tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện Huỳnh Lê Công (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi giả danh Công an nhân dân.

Thanh niên và số đồ đạc đặt mua trên mạng để giả danh công an

Theo đó, chiều 1-10, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục Công an, điều khiển xe máy trên đường Hai Bà Trưng, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Thanh niên này có nhiều biểu hiểu hiện nghi vấn nên lực lượng Cảnh sát hình sự đưa người cùng phương tiện được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, thanh niên này khai tên là Huỳnh Lê Công và thừa nhận nhiều lần đặt mua quân phục, mũ kê-pi, cầu vai, bảng tên, phù hiệu, còng số 8… qua mạng xã hội để sử dụng.

Công cho biết bản thân có sở thích được làm Công an, đồng thời muốn khoe khoang, “lấy le”, tạo hình ảnh trong mắt người đi đường nên đã đặt mua quân phục trên mạng xã hội để mặc ra đường.

Sau khi làm việc với Cơ quan Công an, Công đã tự nguyện giao nộp các bộ quân phục, mũ kê-pi, bảng tên, phù hiệu, còng số 8 và một số đồ dùng khác phục vụ việc giả danh Công an.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.