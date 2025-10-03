Nhiều công chức sẽ làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông cũ 03/10/2025 10:36

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông cũ.

Ngày 2-10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký công văn thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ về phương án bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại địa bàn cũ (tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông trước khi sáp nhập).

Cổng vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ. Ảnh: PN

Theo đó, về trụ sở làm việc khu vực 2: Bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ; khu vực 3: Bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông cũ.

Đối với các cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù, hoạt động chuyên môn gắn với địa bàn, đã có trụ sở riêng (Chi cục Thủy sản và biển đảo, Bảo tàng Bình Thuận, Thư viện Bình Thuận...), các sở, ngành xem xét bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm thực hiện đúng nguyên tắc, đối tượng bố trí.

Trụ sở Sở Công thương Bình Thuận (cũ). Ảnh: PN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu về nguyên tắc bố trí phải đảm bảo phục vụ cho người dân và tổ chức thuận lợi; đảm bảo duy trì công tác tiếp công dân và thuận tiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đảm bảo bố trí theo nhiệm vụ, không vì nguyện vọng cá nhân; đảm bảo khách quan, đúng đối tượng và số lượng phù hợp; đảm bảo xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành chung của cơ quan, đơn vị.

Về đối tượng bố trí là nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; nhân sự thực hiện nhiệm vụ xử lý, giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính; nhân sự một số lĩnh vực chuyên ngành có phạm vi quản lý rộng, đối tượng quản lý phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên phát sinh các vấn đề cần phải xử lý ngay tại cơ sở, như: tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trực tiếp hỗ trợ, phục vụ người dân.

Đối với nhân sự các lĩnh vực kiểm lâm; bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng, công tác kiểm dịch; phòng, chống dịch bệnh động vật, thực vật; quản lý biển, đảo; hỗ trợ phòng chống thiên tai, xử lý môi trường; quản lý thị trường; đơn vị sự nghiệp có hoạt động chuyên môn gắn với địa bàn có thể bố trí tiếp tục làm việc tại trụ sở của cơ quan, đơn vị.

Trụ sở Sở Nông nghiệp & Môi trường Bình Thuận cũ. Ảnh: PN

Về số lượng công chức, viên chức bố trí làm việc tại trụ sở cũ, các sở, ngành căn cứ số lượng công chức, viên chức dự kiến bố trí tại trụ sở cũ, chủ động rà soát thật kỹ lưỡng để xác định lại số lượng công chức, viên chức bố trí làm việc tại trụ sở UBND tỉnh trước sắp xếp, gửi Sở Nội vụ trước ngày 8-10.

Sở Nội vụ tổng hợp danh sách công chức, viên chức các sở, ngành dự kiến làm việc tại trụ sở cũ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng Ủy UBND tỉnh trình thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước ngày 15-10.

Văn phòng UBND tỉnh rà soát hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất của trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) để đề xuất cải tạo, sửa chữa (nếu có) phục vụ cho việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở cũ…

UBND tỉnh giao giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo nêu trên; đồng thời, giúp UBND tỉnh kiểm tra, kịp thời xử lý trường hợp để xảy ra tình trạng các sở, ngành bố trí không đúng đối tượng, công chức được bố trí tại trụ sở cũ không có việc làm.