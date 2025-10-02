Khu nhà Thung lũng hoa Đà Lạt: Vì sao 3 lần gia hạn vẫn thông báo thu hồi? 02/10/2025 14:46

(PLO)- Dự án Khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt sau 13 năm với nhiều lần được gia hạn vẫn không thể triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn (phường Tân Định, TP.HCM) chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, tỉnh quyết định thu hồi diện tích hơn 1,5 ha đất tại phường Xuân Hương - Đà Lạt do Công ty này vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Công ty đã được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép chuyển mục đích sử dụng khu đất trên để triển khai xây dựng dự án Khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt và được ba lần gia hạn vào các năm 2019, 2021, 2022 nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Dự án Khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt sau nhiều lần gia hạn chỉ mới dừng lại ở khâu san gạt nền. Ảnh BLĐ.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm tự tổ chức xử lý tài sản trên đất (nếu có).

Hết thời hạn, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao nhiệm vụ cho Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm gửi thông báo cho phía công ty và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trình lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành quyết định thu hồi đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện và kịp thời báo cáo đề xuất theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính trung thực, khách quan, chính xác về căn cứ pháp lý để xuất nêu trên và các vấn đề liên quan khác.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt có trách nhiệm niêm yết thông báo tại trụ sở UBND và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi, trong suốt thời gian thông báo thu hồi đất.

Được biết, dự án Khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 11-1-2012 với vốn đầu tư ban đầu hơn 266 tỉ đồng, sau đó được điều chỉnh còn 113 tỉ đồng.

Sơ đồ phân lô của dự án.

Thời hạn hoàn thành của dự án vào năm 2015, nhưng sau nhiều lần gia hạn, dự án chỉ mới thực hiện đến giai đoạn san gạt đất. Đây là một trong sáu dự án tại Đà Lạt được UBND tỉnh chấp thuận cho phép thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền.

Từ quý III-2023, khi dự án đang trong giai đoạn đào đất, làm đường thì bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngừng thi công để thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống quanh dự án. Chủ đầu tư chỉ được xây dựng các hạng mục khi được cơ quan thẩm quyền cho phép.