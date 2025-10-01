Đặc khu Phú Quý kiến nghị gấp về thủ tục đất đai 01/10/2025 17:01

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp & Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị của đặc khu Phú Quý về những khó khăn, vướng mắc liên quan thủ tục đất đai và các trường hợp tương tự nếu có theo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan này báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10-10.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát các công trình, dự án trên đảo Phú Quý.

Theo báo cáo của UBND đặc khu Phú Quý, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đến nay, UBND đặc khu Phú Quý có một số khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Cụ thể, trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai, một số hồ sơ thiếu tính pháp lý, giấy tờ bị thất lạc, cũ mờ nát, khó khăn trong quá trình xác minh.

Đối với các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) lần đầu đã niêm yết công khai và kết thúc công khai, sau thời gian kết thúc công khai thì nhận được đơn tranh chấp, dẫn đến khó khăn trong việc cấp GCN, giải quyết tranh chấp.

Đất đã được phê duyệt điều chỉnh đưa ra khỏi ba loại rừng giai đoạn 2016 -2025 nhưng đến nay chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh giao cho đặc khu Phú Quý quản lý. Do đó đặc khu Phú Quý không cấp GCN cho người dân được, dẫn đến việc khiếu nại ngày càng nhiều.

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, những người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước được đứng tên trong GCN đất nông nghiệp, nay hết hạn nhưng không được gia hạn quyền sử dụng đất.

Còn tồn tại tình trạng người dân sử dụng đất không có giấy tờ hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay; bản đồ địa chính được chỉnh lý dữ liệu còn trùng lặp, sai lệch với thực tế…

Trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dữ liệu bản đồ địa chính được đo đạc chỉnh lý chưa đầy đủ, gây khó khăn trong cập nhật.

Phần mềm quy trình xử lý liên thông một cửa còn phức tạp khó khăn trong quá trình vận hành xử lý hồ sơ và luân chuyển hồ sơ…

Trong chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai khối lượng dữ liệu cần rà soát rất lớn, trong khi thời gian ngắn và dữ liệu lịch sử quản lý đất đai qua nhiều giai đoạn chưa đồng nhất.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (thứ hai từ trái sang, báo cáo với đoàn công tác UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội của đảo.

UBND đặc khu Phú Quý kiến nghị đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang đứng tên trong GCN đất nông nghiệp, nay hết hạn nhưng không được gia hạn, UBND tỉnh cần có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp này.

UBND đặc khu Phú Quý đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định thu hồi diện tích đất đã được đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng giao cho UBND đặc khu Phú Quý quản lý để cấp GCN cho người sử dụng đất.

Trường hợp UBND tỉnh chưa có văn bản giao cho đặc khu Phú Quý diện tích đất đưa ra khỏi ba loại rừng nhưng phù hợp với quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì có được cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân hay không.

UBND đặc khu Phú Quý cũng đề nghị tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về xử lý hồ sơ đất không có giấy tờ, đất có tranh chấp hoặc sai lệch thông tin thửa đất để thống nhất áp dụng…