25 phút sinh tử đưa cháu bé 11 tuổi xuất huyết não đi cấp cứu 01/10/2025 08:14

(PLO)- Cảnh sát giao thông đưa cháu bé lên xe đặc chủng đi xuyên tỉnh để cấp cứu kịp thời trong “giờ vàng”.

Vào lúc 20 giờ phút tối qua 30-9, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 4 - Đức Lập, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Km1820 của đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk Mil thì có người dân gấp gáp chạy đến nhờ hỗ trợ.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu.

Người phụ nữ này cho biết con chị là cháu PTD (11 tuổi, trú xã Quảng Trực) vào chiều cùng ngày đùa giỡn với bạn bè tại trường bị ngã đập đầu xuống nền xi măng gây xuất huyết não.

Gia đình thuê xe ô tô đưa cháu D đến bệnh viện của tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Nhưng do không quen đường và phương tiện lưu thông đông nên gia đình nhờ Cảnh sát giao thông hỗ trợ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức chuyển cháu D qua xe đặc chủng hú còi đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cấp cứu.

25 phút sau, cháu D đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện với thời gian nhanh nhất. Qúa trình đưa cháu bé đi cấp cứu, Cảnh sát giao thông đã linh động liên hệ với bệnh viện và đưa thẳng cháu đến khu cấp cứu. Hiện cháu bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo Đội CSGT Đường bộ số 4 - Đức Lập, sự linh hoạt hỗ trợ người dân của tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ là rất cần thiết. Lực lượng CSGT hy vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu nhanh nhất, giúp cứu sống cháu bé trong “giờ vàng”.