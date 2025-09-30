Khởi tố người đàn ông đe dọa chém người giữa đường tại đặc khu Phú Quý 30/09/2025 15:31

(PLO)- Người đàn ông có đến bốn tiền án cầm hung khí đe dọa chém người giữa đường trên đặc khu Phú Quý.

Ngày 30-9, tin từ Công an đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết sau thời gian tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can; thi hành lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thuận (47 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngô Văn Thuận và số hung khí, tang vật vụ án.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 18-9, Thuận cầm theo dao và rựa đứng giữa đường Trần Hưng Đạo, thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý la hét, chửi bới, đe dọa chém người.

Hành vi của Thuận khiến người dân đang lưu thông trên đường hoang mang, lo sợ, phải dừng xe, không dám lưu thông qua khu vực trên.

Công an đặc khu Phú Quý có mặt, giải thích và yêu cầu bỏ vũ khí, chấm dứt hành vi vi phạm nhưng Thuận vẫn ngoan cố, tiếp tục cầm hung khí đe dọa lực lượng chức năng.

Nhiều người đi đường phải dừng xe do lo sợ khi thấy Thuận cầm hung khí.

Chưa dừng lại đó, Thuận còn cầm hung khí xông vào một quán ăn gần đó đe dọa hành hung thực khách và nhân viên quán. Trước tình hình này, Công an đặc khu Phú Quý đã quyết định khống chế đưa về trụ sở làm việc sau khi người đàn ông này đã quậy phá gần 50 phút.

Theo Công an đặc khu Phú Quý, Ngô Văn Thuận là đối tượng hình sự cộm cán, từng có đến bốn tiền án.