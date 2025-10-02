Lâm Đồng: Thu hồi quyết định điều động viên chức ngành y không đúng quy định 02/10/2025 16:39

(PLO)- Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng điều động viên chức giữa các khoa, phòng trong nội bộ, trừ những trường hợp có ý kiến của giám đốc sở.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu các trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế tạm dừng điều động, tiếp nhận viên chức.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, triển khai phương án ngày 27-9 của UBND tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian thực hiện đề án chuyển giao trạm y tế thuộc UBND cấp xã, Sở Y tế yêu cầu các trung tâm y tế khu vực tạm dừng điều động, tiếp nhận viên chức, người lao động giữa các khoa, phòng và tương đương trong nội bộ đơn vị, trừ trường hợp có ý kiến thống nhất của giám đốc sở.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. Ảnh PN

Đối với những trường hợp đã thực hiện việc điều động từ ngày 27-9 đến nay, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị rà soát, thu hồi những quyết định chưa đảm bảo quy trình, quy định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật nếu làm không đúng quy định về điều động, tiếp nhận.

Theo Sở Y Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 123 trạm y tế (trừ đặc khu Phú Quý) với 173 điểm trạm, 269 bác sĩ, 642 y sĩ, 504 điều dưỡng, 387 hộ sinh... Đội ngũ này cơ bản đáp ứng yêu cầu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ chăm sóc xã hội.

Phương án của UBND tỉnh Lâm Đồng là sẽ thành lập 124 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội cho người dân.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, các sở Nội vụ, Tài chính, Tư pháp thực hiện trong tháng 10-2025.