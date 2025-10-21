Tìm thấy thi thể bé trai rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, tỉnh An Giang 21/10/2025 19:31

(PLO)- Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai bốn tháng tuổi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô cách nhà khoảng 3km.

Tối 21-10, lãnh đạo UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai bốn tháng tuổi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Cụ thể, sau hơn một ngày tìm kiếm, chiều cùng ngày lực lượng PCCC&CNCH đã tìm thấy thi thể cháu bé xấu số cách nhà khoảng 3km.

Thi thể bé trai bốn tháng tuổi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô được tìm thấy cách nhà khoảng 3km. Ảnh: BT

Theo lãnh đạo UBND xã An Biên, cả ngày hôm qua, các thợ lặn của lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh cùng với Công an xã đã lặn và mò tìm trong phạm vi bán kính là khoảng 3km.

Hiện, Công an xã đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như PLO thông tin, sáng sớm cùng ngày, chị LTK (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) ngủ dậy thì không thấy con trai bốn tháng tuổi. Sau khi tìm xung quanh nhà không thấy, chị K đã báo với Công an xã An Biên nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Do nhà của chị K là nhà sàn, nằm ven kênh xáng Xẻo Rô, nên bước đầu nhiều nghi vấn cho rằng cháu bé có thể đã rơi xuống kênh.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã An Biên đã phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.