Tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô 20/10/2025 15:23

(PLO)- Sau khi tiếp nhận tin báo từ người nhà, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang đã phối hợp Đội PCCC&CNCH khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Ngày 20-10, một lãnh đạo UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé bốn tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô. Vị này cũng cho biết lãnh đạo UBND xã đã cử một Phó chủ tịch đến hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm và động viên gia đình.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm cháu bé nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, chị LTK (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) ngủ dậy thì không thấy con trai bốn tháng tuổi. Sau khi tìm xung quanh nhà không thấy, chị K đã báo với Công an xã An Biên nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Do nhà của chị K là nhà sàn, nằm ven kênh xáng Xẻo Rô, nên bước đầu nhiều nghi vấn cho rằng cháu bé có thể đã rơi xuống kênh.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã An Biên đã phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

"Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết và cháu bé còn quá nhỏ" - lãnh đạo UBND xã An Biên cho biết thêm.