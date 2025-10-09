Công an tiếp nhận vụ 1 nữ sinh THCS ở tỉnh An Giang bị 2 nam sinh đánh dã man

Ngày 9-10, UBND xã Chợ Vàm (tỉnh An Giang) phát đi thông cáo báo chí liên quan đoạn video vụ một nữ sinh THCS bị hai nam sinh đánh dã man.
Theo đó, UBND xã Chợ Vàm cho biết ngày 6-10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm học sinh xô xát trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm.
Kết quả xác minh của nhà trường, sự việc xảy ra vào sáng 23-9, tại phòng học lớp 8A5 (buổi học trái buổi). Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một nhóm học sinh cùng khối lớp 8. Trong đó, một học sinh bị đánh là em NTHT, còn hai học sinh tham gia đánh tên NNA, NQĐ.
Nhà trường cũng đã xác định học sinh quay video là em NPĐN và một học sinh khác dùng điện thoại cá nhân cho bạn mượn để quay, đồng thời có hành vi cổ vũ là em PHVP.
“Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến để làm rõ sự việc. Qua trao đổi, các em đã nhận trách nhiệm về hành vi của mình. Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm, phối hợp vận động gỡ bỏ video trên mạng xã hội và tiến hành xử lý theo quy định” - Thông cáo báo chí của UBND xã Chợ Vàm nêu.
UBND xã Chợ Vàm cũng cho biết sau sự việc, phụ huynh các học sinh liên quan đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh học sinh bị đánh, đồng thời, cam kết sẽ quan tâm, giáo dục các em tốt hơn.
Tuy nhiên, phía gia đình học sinh bị đánh chưa đồng ý hòa giải và đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.
Đến sáng 8-10, gia đình học sinh bị đánh đã trình báo Công an xã Chợ Vàm. Hiện Công an xã đang tiếp nhận và xác minh làm rõ vụ việc.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nam sinh mặc đồng phục thể dục có hành vi nắm tóc, vật một nữ sinh và đánh.
Kế đó, một nam sinh khác trong trang phục quần tây, áo trắng, xuất hiện và tiếp tục tấn công nữ sinh. Theo đoạn video, bị hại bị chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Đáng nói, khi vụ việc xảy ra xung quanh có nhiều học sinh, tuy nhiên, không thấy bất kỳ ai can ngăn. Ngay khi video lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người quan tâm và bày tỏ bức xúc, thậm chí phẫn nộ trước hành vi của các nam sinh.