Tỉnh An Giang khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm 27/09/2025 14:43

(PLO)- Các dự án khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ mở ra không gian phát triển mới, giúp người dân vận chuyển, lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn và góp phần giảm ùn tắc giao thông vào các dịp cao điểm.

Ngày 27-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công ba dự án giao thông trọng điểm. Đây là ba trong số 10 dự án, công trình khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba công trình giao thông vừa được khởi công, gồm: tuyến đường vành đai song song với đường tỉnh 942; tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam (hạng mục cầu bắc qua kênh Xáng) và dự án nâng cấp, mở rộng Hương lộ 11 (gồm tuyến chính và các tuyến nhánh kết nối trung tâm xã Tân Lập với đường tỉnh 945).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công ba dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: TP

Trong đó, tuyến đường vành đai song song đường tỉnh 942 có tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỉ đồng, thời gian thực hiện 540 ngày. Hạng mục cầu bắc qua kênh Xáng thuộc dự án đường vòng công viên văn hóa Núi Sam có tổng vốn khoảng 425 tỉ đồng, thời gian thi công 460 ngày.

Dự án nâng cấp, mở rộng Hương lộ 11 có tổng vốn hơn 220 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 360 ngày thi công. Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 22km; trong đó tuyến chính khoảng 10,8 km, tuyến nhánh kết nối tỉnh lộ 948 dài 2,5km và nhánh đi trung tâm xã Tân Lập gần 8,7km.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết việc các dự án khởi công hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Theo đó, các dự án khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ mở ra không gian phát triển mới. Cạnh đó, giúp người dân vận chuyển, lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn; đồng thời, góp phần giảm ùn tắc giao thông vào các dịp cao điểm và góp phần thu hút du khách đến vùng Bảy Núi, đặc biệt trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.