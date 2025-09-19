Quốc lộ 61 cử tri tỉnh An Giang kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa

Nhiều tháng nay, Quốc lộ 61 đoạn qua các xã Long Thạnh, Định Hòa (tỉnh An Giang), xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngày 17-9, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông các vị trí cục bộ trên đoạn Km67+150 đến Km77+250 trên Quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu quản lý đường bộ IV căn cứ số liệu khảo sát chi tiết để lựa chọn giải pháp sửa chữa phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định hiện hành.

Trong khi chờ triển khai công tác sửa chữa, Cục yêu cầu đơn vị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên. Cạnh đó, theo dõi, cảnh báo, xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.