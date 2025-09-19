Quốc lộ 61 cử tri tỉnh An Giang kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa

(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông các vị trí cục bộ trên Quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang

Nhiều tháng nay, Quốc lộ 61 đoạn qua các xã Long Thạnh, Định Hòa (tỉnh An Giang), xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang
Quốc lộ 61 có chiều dài khoảng 97km, điểm đầu nối Quốc lộ 1 tại đoạn gần cổng chào Cái Tắc (xã Đông Phước TP Cần Thơ), điểm cuối tại Quốc lộ 80, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).. Ghi nhận của PV PLO﻿, đoạn từ cầu Bến Nhứt đến cầu Rạch Tìa (thuộc xã Định Hòa, tỉnh An Giang), mặt đường cực kỳ xấu, có đoạn nát như tương, hàng loạt “ổ voi, ổ gà”. Các phương tiện lưu thông qua đây di chuyển rất chậm.
Anh Lâm Minh Hòa (ngụ phường Vị Tân, TP Cần Thơ﻿) kể anh thường lưu thông trên đoạn đường này chuyển hành khách đi Rạch Giá. Việc mặt đường xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều đến lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm.
“Đường nhiều đoạn xấu lắm, di chuyển qua đoạn này rất khó khăn và ngán ngẩm. Do là đường ngắn nhất từ Vị Thanh đi Rạch Giá nên cố gắng, nếu có đường khác tôi không dám đi đường này vì rất dễ bị va chạm với xe khác. Mong cơ quan chức năng sớm sửa lại đường cho êm thuận để người dân lưu thông﻿ an toàn hơn” - Anh Hòa bày tỏ.
Mới đây, trả lời cử tri tỉnh An Giang về kiến nghị nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này, Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã đề nghị và Bộ Tài chính có các quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có Quốc lộ 61. Hiện nay, UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư Quốc lộ 61.
Trong khi đó, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang hồi cuối tháng 7-2025, ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết hồi tháng 6-2025, Sở đã khảo sát khảo và tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng sửa chữa nâng cấp đoạn tuyến này. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp, Bộ chưa bố trí vốn và đã phân công Cục Đường Bộ Việt Nam khảo sát vào đầu tháng 7. Dự kiến đơn vị sẽ sửa chữa định kỳ trong năm 2025 với số vốn khoảng 5 tỉ đồng và đề xuất Bộ Xây dựng sửa chữa lớn vào 2026 với kinh phí khoảng 50 tỉ đồng.
Theo tìm hiểu, Quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang﻿, có đoạn từ Km67+150 đến Km77+250 (đi trùng đường Hồ Chí Minh). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, tổng chiều gần 52 km và không đầu tư, nâng cấp đoạn này.
Thời gian qua, tỉnh An Giang đã duy tu bảo trì bằng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên, nhằm duy trì khả năng khai thác tuyến. Sở Xây dựng cũng đã nhiều lần đề xuất kế hoạch bảo trì để sửa chữa vừa, sửa chữa lớn nhưng không được chấp thuận.
Cuối tháng 8-2025, Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh có văn bản tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, bố trí kinh phí sửa chữa đột xuất trong năm 2025; để Khu Quản lý đường bộ IV thực hiện ngay công tác sửa chữa đột xuất đoạn tuyến nêu trên, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Ngày 17-9, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông các vị trí cục bộ trên đoạn Km67+150 đến Km77+250 trên Quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu quản lý đường bộ IV căn cứ số liệu khảo sát chi tiết để lựa chọn giải pháp sửa chữa phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định hiện hành.

Trong khi chờ triển khai công tác sửa chữa, Cục yêu cầu đơn vị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên. Cạnh đó, theo dõi, cảnh báo, xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

