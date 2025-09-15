Chuyến bay đổi giờ 2 lần, khách khó hiểu thẻ lên tàu bay 2 giờ khác nhau 15/09/2025 21:09

(PLO)- Trong một buổi chiều, chuyến bay của hãng Vietnam Airlines dời giờ cất cánh đến hai lần, hành khách còn phát hiện vé của một chuyến lại có 2 giờ lên tàu bay khác nhau.

Chiều 15-9, chuyến bay VN1468 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Chu Lai (TP Đà Nẵng) đã phải dời giờ bay trễ hơn (delay) đến hai lần, hàng chục hành khách bức xúc, tập trung yêu cầu hãng giải thích.

Chuyến bay bị dời giờ cất cánh 2 lần

Theo thông tin trên vé hành khách đặt, chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 16 giờ, hành khách lên tàu bay lúc 15 giờ 20.

Hành khách đi chuyến bay VN1468 của hãng Việt Nam Airlines tập trung tại cửa 17.

Đúng giờ, nhiều hành khách đến cửa số 17 làm thủ tục lên tàu bay thì bất ngờ đọc được dòng tin chuyến bay bị đổi giờ từ 16 giờ sang 17 giờ 20. Đáng nói, các hành khách này đều xác nhận không nhận được thông báo của hãng qua tin nhắn và hệ thống loa tại sân bay cũng không phát thông tin về sự chậm trễ này.

Chị Loan, hành khách chuyến bay VN1468 cho hay: "Tôi từ Mỹ về Việt Nam thăm người thân. 14 giờ chiều nay, chúng tôi đến sân bay để đi Đà Nẵng. Đợi đến khi chuẩn bị lên máy bay mới biết bị đổi giờ, trước đó tôi không nhận được thông báo gì cả."

Tiếp đó, đến 16 giờ 40, hành khách lại đến cửa 17 để làm thủ tục thì nhân viên sân bay vẫn không thực hiện tiếp nhận hành khách. Vài phút sau, hãng bay thông báo trên màn hình tại cửa 17 chuyến bay tiếp tục delay, giờ khởi hành mới là 18 giờ 50 phút. Hàng chục khách hàng không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng yêu cầu hãng phải giải đáp.

Anh Đình Dương, một hành khách cho hay, gia đình có việc gấp nên mới mua vé máy của hãng Việt Nam Airlines với giá cao hơn các hãng khác để hạn chế thấp nhất nguy cơ bị trễ chuyến. Thế nhưng việc này vẫn diễn ra khiến ông bê trễ kế hoạch công việc.

Chuyến bay có 2 giờ lên máy bay khác nhau

Lý giải với khách hàng tập trung tại cửa số 17, nhân viên của hãng Việt Nam Airlines thông báo việc chậm trễ là do máy bay chưa đến, đề nghị khách hàng tiếp tục chờ.

Hai thẻ lên tàu bay của chuyến VN 1468 có hai giờ lên máy bay khác nhau.

Trong khi tập trung tại cửa, nhiều hành khách bất ngờ phát hiện vé lên tàu bay chuyến VN1468 có đến hai giờ lên máy bay khác nhau. Tùy hành khách, thẻ lên máy bay thể hiện giờ lên tàu bay là 15 giờ 20 (giờ bay 16 giờ) hoặc 16 giờ 40 (giờ bay 17 giờ 20).

Trước sự bất nhất này, các khách hàng cho rằng hãng bay đã ghép chuyến. Tuy nhiên, nhân viên phục vụ tại quầy 17 không có giải đáp cho thắc mắc này mà đề nghị hành khách liên hệ tổng đài để tìm hiểu. Đến chiều tối, hãng bay có phục vụ thức ăn, nước uống cho các hành khách bị trễ chuyến.