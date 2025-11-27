Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc ở Miền Tây 27/11/2025 19:14

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị cần xác định việc hoàn thành tuyến chính các dự án vào ngày 19-12 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là "danh dự và trách nhiệm".

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan các dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và dự án thành phần 1 Cao Lãnh - An Hữu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị cần xác định việc hoàn thành tuyến chính các dự án vào ngày 19-12 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là "danh dự và trách nhiệm" để nỗ lực triển khai thực hiện. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau quyết liệt chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, để bàn giao mặt bằng thi công hạng mục hệ thống giám sát điều hành giao thông, vị trí tứ nón 2 mố cầu Long Sơn trong tháng 11-2025 cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Về vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang xem xét ưu tiên cấp vật liệu đá tại các mỏ trên địa bàn đảm bảo công suất cho dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau,với công suất yêu cầu bình quân 12.000m3/ngày. Đồng thời, bố trí 0,3 triệu m3 đá cho dự án thành phần 1 thuộc dự án Cao Lãnh - An Hữu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi cuối tháng 10-2025.

Về tổ chức thi công, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần xác định việc hoàn thành tuyến chính của dự án vào ngày 19-12 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là "danh dự và trách nhiệm" để nỗ lực triển khai thực hiện.

Trong đó, đối với dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu nỗ lực vượt bậc trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, các mũi thi công, khắc phục điều kiện bất lợi của thời tiết để tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", đảm bảo tiến độ đề ra.

Mặt khác, khẩn trương tập kết, đưa toàn bộ vật liệu cấp phối đá dăm, đá cho bê tông nhựa, đất đắp bao về công trường theo đúng kế hoạch để tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng mặt đường ngay sau khi dỡ tải., không để dồn khối lượng vào tháng cuối. Ngoài ra, đẩy nhanh việc sản xuất và tập kết cấu kiện đúc sẵn, hệ thống an toàn giao thông, hàng rào, tổ chức thi công ngay những đoạn có thể triển khai được.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, các mũi thi công, khắc phục điều kiện bất lợi của thời tiết để tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: CHÂU ANH

“Bổ sung thêm các mũi thi công hoàn thiện lề đường, rãnh bê tông, gia cố mái taluy; đẩy nhanh công tác đúc gờ lan can, thi công khe co giãn, thảm bê tông nhựa các cầu trên tuyến chính. Đối với các nhà thầu chậm tiến độ cần kịp thời thực hiện điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành, hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhân lực cho các nhà thầu đang bị chậm để đáp ứng tiến độ hoàn thành chung của dự án” - văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu.

Đối với dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục còn lại,như: đường gom, hệ thống an toàn giao thông... đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 19-12.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án Cao Lãnh - An Hữu, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh An Giang để bố trí đủ nguồn vật liệu đá cho dự án.

Đồng thời, tập kết đầy đủ cấp phối đá dăm về công trường để không bị động trong việc tổ chức thi công móng mặt đường khi đủ điều kiện dỡ tải. Ngoài ra, thường xuyên quan trắc, theo dõi diễn biến lún để quyết định thời điểm dỡ tải; nghiên cứu giải pháp tăng tải để giảm thời gian chờ lún. Đồng thời, bổ sung nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực vật lực, tăng ca tăng kíp; tổ chức thi công cuốn chiếu móng mặt đường để sớm hoàn thành dự án.