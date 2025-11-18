Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Thi công cuốn chiếu, không để dồn việc 18/11/2025 18:29

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng mặt đường ngay sau khi dỡ tải, không để dồn khối lượng vào các tháng cuối.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại buổi kiểm tra hiện trường dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cụ thể, ngày 3-11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến kiểm tra tình hình tổ chức thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Ngày 3-11, Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến kiểm tra tình hình tổ chức thi công dự án Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện dự án; ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định các khó khăn vướng mắc về mặt bằng,nguồn vật liệu… đã được tháo gỡ. Hiện tại, tiến độ hoàn thành dự án hoàn toàn phụ thuộc vào khâu tổ chức thi công của các nhà thầu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng ghi nhận sự phối hợp của BQL dự án Mỹ Thuận, các nhà thầu với cùng các cơ quan liên quan. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của các nhà thầu đã tập trung huy động máy móc thiết bị, tăng ca, tăng kíp để tổ chức thi công thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng còn một số nhà thầu tổ chức triển khai thi công còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra cũng như cam kết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng khẳng định việc hoàn thành tuyến chính của dự án vào 19-12 có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Do đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng hệ thống giám sát điều hành giao thông cho dự án trong tháng 11-2025.

Cạnh đó, công bố giá vật liệu, giá ca máy, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ để kịp thời điều chỉnh giá hợp đồng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư làm việc với tỉnh An Giang để ưu tiên cấp đá tại mỏ Antraco tối thiểu 12.000m3/ngày, nhằm đáp ứng tiến độ thi công.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu thi công cuốn chiếu, không để dồn khối lượng vào các tháng cuối. Ảnh: CHÂU ANH

“Các nhà thầu phải huy động bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, bổ sung thêm các mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết để tổ chức thi công “ba ca, bốn kíp”, đảm bảo tiến độ đề ra; đặc biệt đối với các nhà thầu có khối lượng còn lại lớn.

Giám đốc BQL dự án Mỹ Thuận phải trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo Ban điều hành dự án, tư vấn giám sát kiểm tra, kiểm soát sản lượng thực hiện hàng ngày. Đồng thời, tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần, đối với các công việc chậm phải yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý.

Đối với nhà thầu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo cấp cao các đơn vị phải thường trực ở công trường. Từ đó, kịp thời bổ sung nguồn lực tài chính để tổ chức thi công, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, các mũi thi công để đáp ứng kế hoạch hàng ngày.

Mặt khác, bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, bãi chứa vật liệu để tập kết, đưa toàn bộ vật liệu cấp phối đá dăm, đá cho bê tông nhựa, đất đắp bao về công trường theo đúng kế hoạch. Qua đó, tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng mặt đường ngay sau khi dỡ tải, không để dồn khối lượng vào các tháng cuối.