Siết tiến độ, quyết đưa cao tốc Cần Thơ - Cà Mau về đích ngày 19-12 25/09/2025 10:55

(PLO)- Sau khi Bộ Xây dựng yêu cầu chấn chỉnh, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau khởi công từ ngày 1-1-2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, từ khi triển khai đến nay, công trình liên tục đối diện khó khăn về vật liệu xây dựng, mặt bằng và đặc biệt là thời tiết mưa nhiều.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Theo Bộ Xây dựng, đoạn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là những mảnh ghép cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam, vì vậy, việc hoàn thành dự án vào dịp 19-12 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Dự án góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công nhân ăn tối ngay tại công trường để kịp thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: V.LONG

Với ý nghĩa đó, Ban Quản lý (BQL) dự án Mỹ Thuận - đại diện chủ đầu tư - yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, tổ chức “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vật liệu, nhất là cát, cộng với vướng mắc mặt bằng khiến nhiều gói thầu chậm trễ.

BQL dự án Mỹ Thuận nhiều lần báo cáo, kiến nghị UBND các tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vật liệu. Đến nay, tình trạng khan hiếm cơ bản được khắc phục nhưng tiến độ vẫn chưa bù lại được phần đã chậm.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), một số nhà thầu đã nỗ lực, tập trung huy động máy móc, nhân lực nhưng nhiều đơn vị khác triển khai quá chậm. Nếu không nỗ lực vượt bậc, công trình khó hoàn thành đúng kế hoạch.

Nguyên nhân chính được Bộ Xây dựng chỉ ra là lãnh đạo cấp cao của một số nhà thầu chưa quan tâm đúng mức, chưa ưu tiên nguồn lực tài chính và thiết bị. Công tác tổ chức thi công chưa khoa học, chưa tuân thủ nghiêm các chỉ đạo. Các đơn vị chậm tiến độ gồm Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), Thi Sơn, Hải Đăng.

Để hoàn thành dự án vào ngày 19-12, Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận thường trực tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo, xử lý kịp thời các vướng mắc kỹ thuật, đồng thời giám sát chặt chẽ các nhà thầu.

Hằng ngày, chủ đầu tư phải kiểm tra việc huy động máy móc, nhân lực theo tiến độ cam kết; đặc biệt với các nhà thầu chậm, phải làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao để yêu cầu bổ sung nguồn lực, đảm bảo khối lượng công việc hằng tuần.

BQL dự án Mỹ Thuận cũng phải kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đảm bảo dòng tiền cho nhà thầu. Đồng thời yêu cầu các đơn vị hoàn thành đến đâu lập hồ sơ hoàn công đến đó.

Các nhà thầu Định An, Tân Nam, Hoàng Anh phải tập trung tăng tốc từ tháng 10 đến 11 để hoàn thành dỡ tải và thi công cuốn chiếu nền, móng, mặt đường. Các nhà thầu Vạn Cường, 620 phải đẩy nhanh thi công cầu, hoàn thành trong tháng 9 này.

Tiến độ đạt gần 74%, sẽ nỗ lực về đích đúng hẹn

Trao đổi với PLO về tiến độ, lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận cho biết do khan hiếm vật liệu trong năm 2023, nhiều đoạn nền phải chờ gia tải kéo dài đến tháng 11-2025 mới có thể dỡ tải. Thời tiết mưa nhiều cũng gây khó khăn trong giai đoạn thảm nhựa, thi công móng và mặt đường.

Một số nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều dự án nên nguồn lực bị phân tán. Hiện toàn dự án đã đạt hơn 73% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đạt 77,3% (riêng đoạn thông xe năm 2025 đạt 80,3%), đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt 70,8% (đoạn thông xe năm 2025 đạt 74,3%).

Công tác gia tải hoàn thành 100%. Khối lượng dỡ tải đạt hơn 42/83 km (51,2%), thi công cấp phối đá dăm hơn 37/102 km (36,4%), thảm nhựa hơn 17/102 km (17,2%). Về cầu, toàn bộ 95 cầu trên tuyến đã thi công, trong đó 92 cầu hoàn thành bản mặt, 12 cầu đã thảm nhựa.

Nhà thầu huy động máy móc làm việc ca đêm để dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sớm về đích. Ảnh: N.MINH

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận cho biết đã chủ động triển khai ngay các giải pháp chung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng và nhiều giải pháp bổ sung. Ban phối hợp địa phương xử lý vướng mắc mặt bằng, tăng cường hiện diện kỹ sư, lãnh đạo ban tại công trường để đôn đốc.

Ngoài ra, công đoàn, đoàn thanh niên cũng được huy động thăm công trường, động viên cán bộ, kỹ sư.

Lãnh đạo BQL cũng được giao cùng kỹ sư các phòng dự án túc trực thường xuyên tại công trường để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo Nhà thầu thi công sát theo mốc tiến độ đặt ra. Hằng tuần, ban tổ chức giao ban kiểm điểm việc huy động thiết bị, vật liệu.

Các nhà thầu được yêu cầu tiếp tục bố trí nhiều mũi thi công song song, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm xuyên ngày nghỉ, lễ”. Đồng thời phải nâng cao chất lượng điều hành hiện trường, tối ưu tổ chức thi công, không để máy móc chờ việc.

“Với kế hoạch cụ thể đó, chúng tôi đặt quyết tâm hoàn thành dự án vào ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ” – lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận nhấn mạnh.