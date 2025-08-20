Chốt mức thu phí các tuyến trên đường bộ cao tốc Bắc - Nam 20/08/2025 16:51

(PLO)- Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thu phí tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam từ đầu năm sau với mức phí từ 1.300 đồng/PCU/km và 900 đồng/PCU/km.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021 – 2025). Đây là cơ sở quan trọng để Cục Đường bộ tiến hành thu phí dự án do Nhà nước đầu tư.

Thực tế, ngày 25-4-2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại năm dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây. Trong đó quy định mức phí đối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1.300 đồng/PCU/km (CPU là đơn vị quy đổi theo xe con), các tuyến còn lại đều thu mức phí 900 đồng/PCU/km.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam dự kiến sẽ được thu phí vào đầu năm 2026. Ảnh: V.LONG

Tiếp đề án trên, Cục Đường bộ tham mưu cho Bộ Xây dựng phê duyệt đề án thứ hai đối với tuyến đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và 13 đoạn còn lại của tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Các đoạn trên cao tốc Bắc - Nam gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau .

Mức thu phí 13 tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Trong 13 dự án này, chỉ còn bốn dự án là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, còn lại các đoạn khác đã được thông xe.

Về mức phí, 12 đoạn tuyến được quy định mức phí là 900 đồng/PCU/km. Riêng tuyến Hòa Liên - Túy Loan thu phí 1.300 đồng/PCU/km

Cục Đường bộ được giao là cơ quan quản lý các tài sản trên, với thời gian thu phí trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu vận hành.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai mức thu phí. Mức 1 là 1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn, áp dụng với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục). Mức 2 là 900 đồng/km, áp dụng với đường cao tốc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Dự kiến, khi Nhà nước triển khai thu phí 13 tuyến cao tốc, sau khi trừ chi phí tổ chức, mỗi năm ngân sách sẽ thu gần 2.500 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, thời gian triển khai thu phí các tuyến trên dự kiến bắt đầu từ quý I-2026, sau khi toàn bộ các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được hoàn thành.

Việc tổ chức thu phí sẽ áp dụng công nghệ thu phí tự động không dừng, có kết nối liên thông với các đoạn tuyến cao tốc khác trên cùng tuyến.

“Công nghệ thu phí tự động không dừng đảm bảo công tác thu phí được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch và thuận tiện, thông qua việc đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đơn vị vận hành thu để tổ chức thu; cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…”- Bộ Xây dựng hay.