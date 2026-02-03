Đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định cho 10 triệu dân TP.HCM 03/02/2026 17:57

Ngày 3-2, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn MTV (SAWACO) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tham dự có bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Theo SAWACO, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức, yêu cầu đặt ra đối với ngành cấp nước TP.HCM ngày càng cao, nhất là nhiệm vụ đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, ổn định cho hơn 10 triệu dân.

Trong năm 2025, SAWACO tiếp tục duy trì tỉ lệ 100% hộ dân TP được sử dụng nước sạch. Các chỉ tiêu về sản lượng nước sản xuất, sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước đều đạt từ trên 95% đến trên 97% kế hoạch năm.

Ông Dương Hồng Nhân - Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM đánh giá năm 2025 có nhiều khó khăn, song SAWACO đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Qua đó đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

"Năm 2026, ngành nước TP.HCM cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tạo đột phá mạnh mẽ trong chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành; tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn; kiên trì thực hiện các giải pháp giảm thất thoát, thất thu nước một cách đồng bộ và bền vững" - bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

Ông Dương Hồng Nhân - Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO chia sẻ, Đảng ủy Tổng Công ty cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt và hiệu quả, tổ chức thực hiện thắng lợi Chủ đề năm 2026. SAWACO tiếp tục tạo đột phá thực chất trong chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

"Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng ủy SAWACO quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại" - ông Nhân nhấn mạnh.