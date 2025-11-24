SAWACO ủng hộ 2000 thùng nước suối cho đồng bào Khánh Hòa bị ảnh hưởng do bão lũ 24/11/2025 14:41

(PLO)- SAWACO đã hỗ trợ 2.000 thùng nước uống Sawaco cùng với 100 thùng nước Sapuwa, tổng số lượng quy đổi tương đương đương 5 tấn hàng cho người dân vùng bão lũ.

Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại tỉnh Khánh Hòa, rạng sáng ngày 22-11, ngay khi nhận được lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã khẩn trương huy động nguồn lực, phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị hàng hóa cứu trợ.

Khoảng 16–17 giờ ngày 22-11, các xe chở nước của SAWACO đã đến điểm tập kết, kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân Khánh Hòa.

Theo đó, SAWACO đã nhanh chống cung ứng hàng hóa khẩn cấp. Từ 1 giờ đến 4 giờ sáng ngày 22-11, SAWACO huy động lực lượng, tổ chức bốc xếp hàng hóa cứu trợ lên các xe vận chuyển, bảo đảm hoàn tất trong thời gian sớm nhất để kịp thời đáp ứng yêu cầu hỗ trợ.

Trong quá trình di chuyển, đoàn xe gặp phải nhiều đoạn đường khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết. Đến khoảng 16-17 giờ cùng ngày, các xe chở nước đã tiếp cận các điểm tập kết tại Khánh Hòa theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, qua đó kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân vùng lũ.

SAWACO ủng hộ 2000 thùng nước suối cho đồng bào Khánh Hòa.

Theo công văn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, SAWACO đã hỗ trợ: 2.000 thùng nước uống Sawaco (mỗi thùng 24 chai/500ml) cùng với 100 thùng nước Sapuwa (4 bình/thùng, 1 bình/5 lít). Tổng số lượng quy đổi tương đương 5 tấn hàng.

Lô hàng được tiếp nhận bởi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, do Đại tá Lê Quang Dũng – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trực tiếp làm đầu mối liên hệ.

Việc vận chuyển được thực hiện trong tinh thần khẩn trương, kịp thời, đúng nhu cầu, thể hiện trách nhiệm cộng đồng sâu sắc của SAWACO và tinh thần “tương thân tương ái” của người dân TP.HCM về miền Trung ruột thịt, góp phần giúp bà con Khánh Hòa sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.