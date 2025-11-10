SAWACO hướng tới uống nước tại vòi 10/11/2025 17:00

(PLO)- Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã đưa ra nhiều giải pháp để giám sát chất lượng nước, nâng chuẩn hệ thống nhằm tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp - uống nước tại vòi.

Theo SAWACO, hiện nay toàn bộ người dân TP.HCM hiện đã được tiếp cận nước sạch. Để bảo đảm nước an toàn và ổn định, đơn vị đang áp dụng cơ chế giám sát nhiều tầng, từ nguồn nước thô đến từng điểm trên mạng lưới.

Hiện TP đã lắp đặt 27 trụ nước uống công cộng tại quận 9 cũ và huyện Bình Chánh, người dân có thể uống nước tại vòi. Các trụ được quản lý bằng phần mềm riêng, kèm mã QR để người dân kiểm tra chất lượng nước theo thời gian thực.

SAWACO hướng tới uống nước tại vòi.

SAWACO luôn kiểm soát nguồn nước, tuân thủ các quy chuẩn quốc gia. Song song, Tổng công ty đưa vào sử dụng tiêu chuẩn nội bộ với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn ở các chỉ tiêu như độ đục, mangan, sắt,…

Tại các nhà máy, hệ thống giám sát online hoạt động 24/24 với các thông số pH, ammonia, độ đục, độ dẫn điện, độ mặn… giúp phát hiện sớm các diễn biến bất thường của nguồn nước.

Phòng thí nghiệm của Tổng công ty thực hiện được 56 chỉ tiêu phân tích và gửi mẫu đến đơn vị độc lập đối với các chỉ tiêu chuyên sâu. Hàng tháng, đơn vị công bố chất lượng nước sạch trên cổng thông tin điện tử để người dân theo dõi.

Cùng với đó, SAWACO đẩy mạnh hiện đại hóa nhà máy bằng công nghệ SCADA, giám sát đồng hồ tổng từ xa, điều tiết mạng lưới thông minh và triển khai các phương án cấp nước khẩn cấp bằng giếng dự phòng, xe bồn, xà lan. Đơn vị cũng hoàn thiện lộ trình giảm khai thác nước ngầm xuống còn 30.000m³/ngày trong năm 2025, góp phần bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Với những nỗ lực trên, SAWACO tiếp tục nâng cao chất lượng nước, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi trong thời gian tới.

Hiện SAWACO cũng đã khảo sát khu vực thí điểm nước uống trực tiếp tại vòi tại phường Tân Phong (quận 7 cũ) và đang chờ UBND TP xem xét.

Đơn vị đang phối hợp với Trường ĐH Bách khoa nghiên cứu 106 hợp chất gây lo ngại (CECs) trong nước sinh hoạt để đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp cho TP.HCM.