Xã Nhà Bè khởi công trường học đạt chuẩn Quốc gia 03/02/2026 10:13

(PLO)- Trường mới THCS Thị Trấn, xã Nhà Bè sẽ là trường đạt chuẩn Quốc gia, giải quyết phòng học cho học sinh địa phương.

Sáng ngày 3-2, UBND xã Nhà Bè tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng mới trường THCS Thị Trấn. Trường mới được xây dựng có quy mô phòng học đạt chuẩn Quốc gia.

Lễ khởi công Trường mới THCS Thị Trấn.

Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Minh Trí - Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Nhà Bè cho biết dự án xây dựng mới THCS Thị Trấn với tổng diện tích 4.378 m2, bao gồm các hạng mục trường học 3 tầng với 30 phòng học và các phòng chức năng, nhà đa năng, các khối phụ trợ... Dự án có tổng mức đầu tư hơn 271 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường GPMB 104 tỉ đồng, chi phí xây lắp hơn 133 tỉ đồng.

Phối cảnh Trường mới THCS Thị Trấn, xã Nhà Bè. Ảnh: ĐT

Sau buổi lễ khởi công này, ban quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan triển khai thi công đảm bảo chất lượng, mỹ quan và đúng tiến độ, dự kiến dự án hoàn thành trong 400 ngày (hoàn thành trong năm 2027).

Ông Võ Phan Lê Nguyễn - Chủ tịch UBND xã Nhà Bè phát biểu: Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay chúng ta khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng này. Đây cũng là công trình đặc biệt chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Xã Nhà Bè vừa được thành lập, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục cho con em người dân trên địa bàn. Việc đảm bảo trường lớp luôn được Đảng ủy, UBND xã Nhà Bè quan tâm.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong 400 ngày.

"Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, đúng thời gian của từng đơn vị để hôm nay chúng ta có thể khởi công. Đặc biệt là công tác GPMB đúng tiến độ, hy vọng đây là hình mẫu để triển khai loạt dự án trong tương lai.

UBND xã xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP, các hộ dân đã chia sẻ một phần tài sản để dự án sớm được triển khai. Để công trình đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ, thi công khoa học, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, môi trường. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần chủ động tháo gỡ khó khăn để sớm đưa dự án về đích đúng hẹn, trở thành công trình tiêu biểu trên địa bàn" - Chủ tịch UBND xã Nhà Bè nhấn mạnh.