Công an xã chặn kịp thời 4 thiếu niên 'khởi nghiệp' sản xuất pháo 29/01/2026 16:34

Ngày 29-1, chỉ huy Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời bốn thiếu niên tổ chức sản xuất pháo.

Bốn thiếu niên cùng các tang vật sản xuất pháo. Ảnh: CÔNG AN PHƯỚC DINH

Theo Công an xã Phước Dinh, qua nắm bắt tình hình địa bàn và từ tin báo của người dân, Công an xã này kiểm tra hộ ông HVB tại thôn Sơn Hải 2. Tại đây, Công an xã phát hiện bốn thiếu niên dưới 14 tuổi đang sản xuất pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, những thiếu niên này khai bàn nhau mỗi thành viên đóng 50.000 đồng để “khởi nghiệp”. Các thành viên chia nhau nhiệm vụ, đặt mua nguyên liệu, hóa chất, dây ngòi rồi học theo trên mạng để xuất pháo nổ.

Bốn thiếu niên góp tiền sản xuất pháo. Ảnh: CÔNG AN XÃ PHƯỚC DINH

Rất may, Công an xã Phước Dinh phát hiện, ngăn chặn, thu giữ các tang vật kịp thời. Công an xã Phước Dinh khiến cáo sản xuất pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, các bậc phụ huynh nên chú ý con em khi đặt mua các đồ lạ trên mạng.