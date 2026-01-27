Truy bắt nhanh kẻ cướp giật túi xách người dân ở Khánh Hòa 27/01/2026 09:58

(PLO)- Dương Văn Minh có ba tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa bị bắt giữ vì tiếp tục gây án.

Ngày 27-1, Công an phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý Dương Văn Minh (37 tuổi, ngụ thôn Long Bình 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Dương Văn Minh có nhiều tiền án về tội cướp giật. Ảnh: MĐ

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 35 ngày 26-1, Công an phường Phan Rang tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một đàn ông chạy xe máy áp sát, giật túi xách trên đường Tô Hiệu. Bên trong túi có một điện thoại iPhone 6s Plus và 60.000 đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Phan Rang xác định Dương Văn Minh là nghi phạm thực hiện hành vi trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận hành vi và giao nộp lại tài sản đã cướp giật. Theo cảnh sát, nghi phạm này từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và một tiền án về tội trộm cắp tài sản.