Vừa mãn hạn tù tiếp tục bị bắt giam vì 'không tha thứ cho hàng xóm' 26/01/2026 16:51

(PLO)- Tôn Thất Vinh bị tòa án tuyên một năm tù giam vì đánh hàng xóm, tuy nhiên khi mãn án tù, do vẫn bực tức nên mỗi khi nhậu say người này mang dao sang hăm dọa.

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tôn Thất Vinh (45 tuổi, ngụ xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tôn Thất Vinh bị bắt tạm giam. Ảnh: DL

Theo cảnh sát, tháng 12-2024, Tôn Thất Vinh bị TAND Khu vực 3 Khánh Hòa tuyên phạt một năm tù giam về tội cố ý gây thương tích cho anh HMT, là hàng xóm của Vinh.

Đến tháng 12-2025, Tôn Thất Vinh mãn hạn tù. Tuy nhiên, do vẫn “không tha thứ cho hàng xóm”, nên cứ mỗi lần uống rượu say, Vinh sang nhà tìm anh T để gây sự, hăm dọa đánh.

Ngày 8-1, sau khi uống bia, Vinh sang nhà chửi bới, cầm đá ném bể kính cửa hai bên ô tô tải của anh MT đang đậu trong sân nhà.

Đến ngày 13-1, Vinh tiếp tục uống bia rồi cầm dao sang nhà tìm đánh anh MT. Quá sợ hãi, anh T đã trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, ngày 23-1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam Vinh để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.