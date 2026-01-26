Điều tra vụ một đoạn chân người có vết sẹo dài đang phân hủy 26/01/2026 10:31

(PLO)- Một đoạn chân người có vết sẹo dài đang phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 26-1, Cơ quan Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp đơn vị liên quan Công an phường Đông Ninh Hòa, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra một đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển thuộc tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa.

Thông tin ban đầu, sáng 25-1, người dân địa phương lúc đi dạo biển phát hiện một đoạn chân phải, nghi là của nam giới, dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố 1, đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Đoạn chân người có vết sẹo dài trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: MI SA

Theo các nhân chứng, đoạn chân người có vết sẹo dài trên mu bàn chân, sần cứng kéo từ khớp mắt cá chân đến mu bàn chân. Lòng bàn chân chai sạn không đều, lớp da dày đặc biệt ở mặt ngoài bàn chân cho thấy chủ nhân có tật đi lại khiến chân phải thường nghiêng về phía ngoài khi di chuyển, có thể do dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương cũ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm, thu thập dấu vết… Hiện chưa xác định danh tính nạn nhân.

Theo một nguồn tin, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra theo hướng có thể liên quan đến tai nạn trên biển hoặc yếu tố hình sự.