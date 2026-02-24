Cấp thiết mở rộng đường Vĩnh Lộc gần 7.000 tỉ đồng 24/02/2026 11:15

Mới đây, cuộc họp lần thứ 8 của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Dự án này có chủ trương đầu tư vào các năm 2015 và 2016, tổng mức đầu tư 807 tỉ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai do nhiều vướng mắc về quy mô, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường Vĩnh Lộc sẽ được mở rộng từ 18-30m.

Theo đó, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP.HCM để điều chỉnh chủ trương đầu tư để phù hợp với quy mô thực tế, quy hoạch được duyệt và đáp ứng yêu cầu cấp bách về năng lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.

Theo đánh giá của UBND TP, đường Vĩnh Lộc hiện hữu đang trong tình trạng báo động đỏ, quá tải nghiêm trọng, mặt đường chỉ rộng 7-8m, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài tại các nút giao như ngã 5 Vĩnh Lộc và giao lộ Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch, người dân địa phương mong mỏi sớm được triển khai, tạo điều kiện đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, đường Vĩnh Lộc có chiều dài 7km, đi qua địa bàn các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân sẽ được mở rộng lên 30m, tương đương quy mô 4 làn xe cơ giới, nhằm bảo đảm năng lực thông hành và an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào quý I-2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý III-2028.

Dưới đây là một số hình ảnh phối cảnh đường Vĩnh Lộc:

Việc mở rộng tuyến lên 30m được xác định là giải pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm đồng bộ năng lực thông hành, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và các trục đường lân cận.

Người dân địa phương mong ngóng đường Vĩnh Lộc sớm được mở rộng.

Đường Vĩnh Lộc từng được TP HCM đưa vào kế hoạch nâng cấp giai đoạn 2016-2020 với quy mô nhỏ hơn, mở rộng lên 18 m trên chiều dài 6 km, song dự án nhiều năm chưa triển khai.

Sau khi được điều chỉnh, dự án được mở rộng cả về quy mô và tổng mức đầu tư.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ.

Dự án nâng cấp đường Vĩnh Lộc dự kiến hoàn thành năm 2028, không chỉ giảm ùn tắc mà còn được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía tây TP HCM như Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, đồng thời chia sẻ lưu lượng với Quốc lộ 1 và Tỉnh lộ 10.

Sau giai đoạn 1, dự án sẽ được nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 với phương án xây dựng cầu vượt qua ngã 5 Vĩnh Lộc. Cầu dự kiến bố trí hai làn xe nhằm hạn chế xung đột giao cắt khi lưu lượng phương tiện tăng cao.