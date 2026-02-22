Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM 22/02/2026 18:05

(PLO)- Vali, hành lý, quà quê... được người dân gói gém để mang lên TP.HCM sau một kỳ nghỉ Tết dài.

Sau chuỗi ngày nghỉ Tết, ngày Mùng 6 Tết cũng là ngày nghỉ cuối cùng, nhiều người dân bắt đầu lên TP.HCM làm ăn. Khắp các ngả đường đều là những chuyến xe đầy ắp các món quà quê, vali...

Người dân quay trở lại TP.HCM.

Theo ghi nhận, tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên những chiếc xe máy trở về TP.HCM. Đa phần người dân đều nán lại đến ngày nghỉ cuối cùng để cùng nhau đón Tết. Tại Quốc lộ 1, dòng xe máy, ôtô chở đầy hành lý xếp hàng dài trên nhiều đoạn đường, trong đó có những thời điểm giao thông ùn ứ ở các khu vực nút giao do lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Khu vực nút giao Lê Khả Phiêu - Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu - Đoàn Nguyễn Tuấn qua xã Bình Chánh ken cứng người, xe.

Tương tự, tại Bến xe Miền Đông, người dân cũng bắt đầu quay lại TP. Lượng khách xuống bến không quá đông đúc nhưng có phần nhộn nhịp so với những ngày trước đó. Theo đại diện Bến xe Miền Đông, dự kiến khuya Mùng 6 Tết sẽ đông đúc hành khách quay trở lại hơn.

Tại khu vực phà Cát Lái, người dân xếp hàng để lên phà cũng đông đúc. Trong đó, ở làn xe máy (phía Đồng Nai) xếp hàng kéo dài. Đơn vị vận hành đã cho nhân viên bán vé từ xa để giảm tải, giảm thời gian chờ đợi.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Hành khách xuống Bến xe Miền Đông.

Mùng 6 Tết là ngày nghỉ cuối cùng.

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM - nút giao An Phú khá thông thoáng, không ùn ứ.

Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nút giao An Phú.

Đồ đạc được chất lên xe.

Tại cửa ngõ phía Tây, tình trạng ùn ứ kéo dài.

Phà Cát Lái đông đúc phương tiện di chuyển.