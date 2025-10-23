Tàu hậu cần lớn nhất Hải quân Hoàng gia New Zealand quay lại TP.HCM sau 3 năm 23/10/2025 14:36

(PLO)- Chuyến thăm hữu nghị của tàu hậu cần HMNZS Aotearoa diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Việt Nam - New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Ngày 23-10, tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Aotearoa do Trung tá Robert Welford chỉ huy, cùng 105 sĩ quan, thủy thủ đoàn, đã cập Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM trong 5 ngày.

Chuyến thăm hữu nghị của tàu HMNZS Aotearoa diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (1975-2025). Lãnh đạo hai nước cũng vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2-2025.

Đây là dịp để Bộ Quốc phòng hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đồng thời thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Hải quân.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Sở Ngoại vụ TP.HCM và Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đón tàu hậu cần HMNZS Aotearoa. Ảnh: BP

Tàu HMNZS Aotearoa là tàu chở dầu và tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand, có chiều dài 173,2 mét, rộng 24,5 mét, trọng tải 26.000 tấn.

Con tàu được thiết kế để thực hiện đa nhiệm vụ: Tiếp tế nhiên liệu, cung cấp hậu cần cho các lực lượng hải quân, đồng thời có khả năng hỗ trợ các chiến dịch cứu trợ nhân đạo.

Năm 2023, HMNZS Aotearoa từng cập cảng TP.HCM cùng tàu khu trục HMNZS Te Mana. Việc con tàu quay trở lại Việt Nam sau 3 năm cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc.

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam (trái) và Trung tá Rob Welford, Chỉ huy tàu HMNZS Aotearoa giới thiệu về tàu. Ảnh: BP

Tàu HMNZS Aotearoa sẽ cập cảng TP.HCM trong 5 ngày. Ảnh: BP

Trung tá Rob Welford, Chỉ huy tàu hậu cần HMNZS Aotearoa, nhấn mạnh chuyến thăm hữu nghị này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong tăng cường các hoạt động giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, mà còn là dịp để củng cố mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần tăng cường tin cậy và phối hợp giữa hai lực lượng hải quân.

Trong thời gian lưu lại TP.HCM, 105 sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu Aotearoa sẽ có nhiều hoạt động giao lưu như chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của TP.HCM; giao lưu văn hóa – thể thao với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam và phối hợp thực hành Bộ quy tắc ứng xử khi gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES).