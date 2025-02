Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon 28/02/2025 15:39

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư song phương.

Ngày 28-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại Hội trường Thống nhất.

Buổi hội kiến diễn ra trong không khí thân tình, phấn khởi khi Việt Nam - New Zealand vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và có ý nghĩa quan trọng nhằm mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa New Zealand và Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chào Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại Hội trường Thống nhất. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Được chào mừng Thủ tướng Christopher Luxon đến thăm, làm việc tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhắc lại chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon tại Hà Nội với kết quả nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên một tầm cao mới và đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ là cơ hội để hai nước hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Nói về TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được khẳng định TP là nơi có nhiều tiềm năng đầu tư và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết thành lập Trung tâm tài chính tại TP.HCM và hiện TP.HCM đang triển khai chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư từ các nguồn lực bên ngoài.

TP.HCM cũng đang chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, cùng cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số nền quản trị và hành chính. Qua đó, ông Nguyễn Văn Được đánh giá dư địa phát triển của các lĩnh vực này rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết giáo dục là một trong năm chiến lược phát triển của TP.HCM.

Hiện TP.HCM đang có ý định thành lập khu giáo dục chất lượng cao từ bậc phổ thông cho đến đại học, sau đại học. Đồng thời, ông Được đánh giá các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, phát triển du lịch… cũng rất tiềm năng với nhiều cơ hội hợp tác phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị của Thủ tướng Christopher Luxon sẽ mở ra cơ hội đẩy mạnh hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp New Zealand vào TP.HCM trong thời gian tới.

Đáp lời, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chúc mừng TP.HCM đã có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong thời gian qua.

Thủ tướng New Zealand kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị của mình sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, tạo điều kiện để hai bên cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp…

Thủ tướng Christopher Luxon cho biết khi đến Hà Nội, ông đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Qua đó, ông nhận thấy Việt Nam rất coi trọng giáo dục, xem giáo dục là cốt lõi.

Thủ tướng New Zealand kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị của mình sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, tạo điều kiện để hai bên cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp… Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Christopher Luxon cũng cho biết New Zealand có thế mạnh với nhiều trường đại học thuộc top đầu thế giới và trong tương lai New Zealand sẽ đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực khoa học, giáo dục.

Vì vậy, Thủ tướng New Zealand bày tỏ sẵn sàng thảo luận, kết nối về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo như đưa sinh viên Việt Nam sang New Zealand học tập, hoặc có thể mở các chương trình liên kết đào tạo tại chỗ, mở trường học New Zealand ngay tại Việt Nam.

“Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục là điểm khởi đầu tốt, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao…”- Thủ tướng Christopher Luxon nói.