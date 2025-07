Đề nghị New Zealand mở cửa hơn nữa thị trường nông sản 10/07/2025 16:12

Ngày 10-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, đặc biệt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai bên gần đây được tăng cường sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (tháng 2-2025).

Hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực và thực chất của quan hệ song phương, hoan nghênh Bộ Ngoại giao hai nước đang tổ chức những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao; nhất trí tập trung tăng cường triển khai các thỏa thuận, kết quả đạt được của chuyến thăm, nhất là khẩn trương xây dựng.

Chương trình hành động giai đoạn mới nhằm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác mới được nâng cấp; sớm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 3 trong năm 2025.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand mở cửa hơn nữa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt kim ngạch song phương 3 tỉ USD vào năm 2026 và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều; tiếp tục dành ODA cho Việt Nam và tăng cường hợp tác giáo dục.

Toàn cảnh cuộc gặp. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters hoan nghênh Việt Nam đảm nhiệm vị trí nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand và mong muốn hai bên cùng thúc đẩy hơn nữa quan hệ ASEAN – New Zealand, hướng tới thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - New Zealand thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, trong đó có việc ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc; tăng cường hợp tác của New Zealand với các cơ chế tiểu vùng Mekong và hợp tác của Việt Nam với các quốc đảo Thái Bình Dương.