Hôm nay, dự kiến hơn 170.000 người 'đổ bộ' sân bay Tân Sơn Nhất 23/02/2026 09:25

(PLO)- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 170.000 lượt hành khách với 1.038 chuyến bay trong ngày mùng 7 Tết, tiếp tục duy trì nhịp khai thác cao và vẫn bảo đảm thông suốt, trật tự.

Sáng 23-2, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày mùng 7 Tết Bính Ngọ dự kiến sân bay khai thác 1.038 chuyến bay, phục vụ hơn 170.000 lượt hành khách. Đây là nhịp khai thác cao được duy trì sau cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cụ thể, tổng số chuyến bay dự kiến trong ngày gồm 517 chuyến đi và 521 chuyến đến. Trong đó, các chuyến bay quốc nội chiếm tỉ trọng lớn với 712 chuyến, còn lại là 326 chuyến bay quốc tế, bao gồm cả chuyến chở khách, hàng hóa và chuyến bay chuyên dụng.

Quang cảnh trật tự, thông thoáng bên trong nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ. Ảnh: THU TRINH.

Ghi nhận trong sáng 23-2, sân bay khá thông thoáng, trật tự. Lượng hành khách đổ về liên tục nhưng được phân bổ đều theo khung giờ, giúp khu vực băng chuyền hành lý không xảy ra tình trạng quá tải.

Hành khách nhận hành lý nhanh chóng, lối ra nhà ga rộng rãi. Lực lượng điều phối, an ninh và nhân viên phục vụ túc trực thường xuyên để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm dòng khách di chuyển thuận lợi.

Nhà ga T3 ghi nhận lưu lượng khai thác cao nhất với dự kiến hơn 67.800 lượt hành khách trong ngày 23-2. Ảnh: THU TRINH.

Hành khách nhanh chóng nhận lại hành lý tại khu vực băng chuyền sau chuyến bay. Ảnh: THU TRINH.

Về cơ cấu khai thác theo nhà ga, nhà ga T1 (quốc nội) dự kiến phục vụ 258 chuyến bay với hơn 41.700 lượt hành khách. Nhà ga T3 ghi nhận lưu lượng cao nhất với 453 chuyến bay, tương ứng khoảng 67.800 hành khách. Riêng nhà ga T2 (quốc tế) dự kiến khai thác 316 chuyến bay, phục vụ gần 61.500 lượt hành khách đi và đến.

Ở chiều đi, sân bay dự kiến đón 66.873 hành khách, trong đó khách quốc nội đạt 36.425 lượt, khách quốc tế 30.448 lượt. Chiều đến ghi nhận lượng khách cao hơn với 104.149 lượt, bao gồm 73.120 khách quốc nội và 31.029 khách quốc tế.

Dù lượng khách đổ về liên tục nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các sảnh. Ảnh: THU TRINH.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết thêm, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án khai thác chi tiết căn cứ lịch bay của các hãng. Mục tiêu nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt, hạn chế ùn ứ tại các khu vực trọng điểm như sảnh làm thủ tục, khu soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý.

Các đơn vị khai thác tại sân bay được yêu cầu tăng cường phối hợp, bố trí đủ nhân lực theo khung giờ cao điểm, đồng thời sẵn sàng các phương án dự phòng. Công tác phục vụ mặt đất, điều phối tàu bay, an ninh, an toàn hàng không tiếp tục được ưu tiên cao để bảo đảm chất lượng phục vụ trong bối cảnh sản lượng khai thác lớn.